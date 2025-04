Outlast to gra komputerowa z gatunku survival horror, przedstawiająca widok z pierwszej osoby. Została ona stworzona przez studio kanadyjskie - Red Barells. Zapraszam dalej...Outlast to survival horror złączony z grą akcji oraz przygodówki. W grze wcielamy się w dziennikarza, który będzie musiał wydostać się za pomocą wskazówek w grze z psychiatryka. Jest to gra pierwszoosobowa, a jej twórcami są Red Barrels. Twórcy Outlast'a również produkowali gry takie jak (Splinter Cell, Uncharted, Assassin's Creed oraz Prince of Persia). Psychiatryk, którego będziecie mogli sami ujrzeć w grze, jest w stanie Colorado w USA. Sam bohater gry, dostaje sygnał, że w zakładzie psychiatrycznym dzieją się dziwne rzeczy. Chcąc odkryć prawdę, włamuję się do budynku psychiatryka i już na samym starcie czeka go strach, oraz odkrywa, że są tam nielegalne eksperymenty medyczne, a również bluźniercze rytuały. Sam bohater "uzbrojony" w kamerę i kilka sztuk baterii, nie wacha się wejść do budynku psychiatrycznego, które witają go krwawe sceny już na samym początku. Sam bohater nazywa się Miles Upshur. Czeka go nie lada wyzwanie i trudne ucieczki, które mogą się źle skończyć dla naszego bohatera.Zagadki i zadania logiczne postawione przed graczem polegają głównie na przełączaniu zaworów, przełączników, odnajdowaniu dokumentów oraz nagrywaniu różnych ciekawych momentów. Wrogowie w budynku, są bardzo sprytni i inteligentni, oraz czekają na każde potknięcie gracza! Więc uważaj co się dzieje za Twoimi plecami!Gameplay: https://www.youtube.com/watch?v=8YHi4-Nh6VY

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=F80Wv66GYSs



Moja ocena 9/10.Zapraszam do oceny mojego artykułu.