Clustertruck - recenzja

Seanse z kosmicznym oszczepnikiem przetykałem skakaniem po pędzących ciężarówkach! Stadach, watahach, rojach pędzących ciężarówkach. I było jeszcze zacniej!

Tu rozgrywka skondensowana jest do trzech najważniejszych reguł: dostań się do mety, skacz po ciężarówkach, podłoga to lawa. No i oczywiście, im szybciej, tym lepiej! Etapy (jest ich 90) są króciutkie - od kilkunastu do kilkudziesięciu sekund, a respawny natychmiastowe, wobec czego po porażce nie ma co załamywać rąk, tylko znów skoczyć na naczepę najbliższego ciągnika siodłowego.

W Clustertruck poruszasz się w trybie FPP, a twoim podstawowym narzędziem przetrwania jest skok. Choć na początku przytomnie możesz zapytać, po co cały ten pośpiech i skakanie, skoro kierowcy i tak jadą w stronę celu, już wkrótce po rozpoczęciu zabawy przekonasz się, że twórcy poziomów wcale nie mieli na uwadze bezpieczeństwa nikogo ani niczego. Zmotoryzowane platformy obijają się od siebie, uderzają w ściany, spadają w przepaście itd. Już na początku jednego z wczesnych poziomów w oddali widać dwie potężne góry nacierające się z lewej i prawej. Jeżeli nie będziesz pędził, ile sił w stawach skokowych i precyzji w wymierzaniu susów, zostanie z ciebie przecier. A potem akcja tylko przyspiesza.

Do tego dochodzą ciekawostki "mechaniczne" fizyki gry, które umożliwiają oddawanie dużo wyższych i dalszych skoków po odbiciu się od pionowych płaszczyzn naczep. Wszystko to naraz pozwala poczuć się królem autostradowego parkuru, zwłaszcza gdy męcząc poziomy od ok. 50 wzwyż, uda się wykonać ten jeden perfekcyjny run po dziesiątkach zakończonych w piachu lub płomieniach. Aha, jakby tych 90 etapów było za mało, jest jeszcze edytor i wsparcie wasztatu Steama! Moja ocena gry to 8/10