W grze wcielamy się w menadżera klubu którego Sami możemy stworzyć. Do naszych głównych obowiązków należy rozbudowa stadionu czy też kupno nowych zawodników. W samej grze mamy możliwość wyboru kapitana, zawodnika który będzie wykonywał rzuty rożne czy też wolne. Na początku naszej przygody z grą trafiamy do 3 ligi gdzie poziom trudności jest bardzo niski i nie powinniśmy mieć problemów z awansem do wyższej partii rozgrywek. Najwyższa liga jaką możemy osiągnąc to Elite Division - grają w niej takie klubu jak Barcelona, Real Madryt czy też SSC Napoli. Bierzemy bowiem wtedy udział w trzech typach rozgrywek:

• Elite Cup (Puchar Krajowy)

• Elite Division (Liga)

• Global Challange Cup (Liga Mistrzów)



Monety (Coinsy) możemy zdobyć poprzez rozgrywanie meczy, sprzedaż zawodników lub kupno ich za realną walutę. W zamian możemy trenować naszych piłkarzy, kupić nowych zawodników czy też rozbudować nasz stadion.



Warto dodać że bez powiększonego stadionu nie będziemy mogli awansować do wyższej ligi. Każdy typ rozgrywki musi posiadać odpowiednią liczbe miejsc na trybunach dla kibiców:



• Division 3 - 15,00 tyś. miejsc

• Division 2 - 30,00 tyś. miejsc

• Division 1 - 45,00 tyś. miejsc

• Junior Elite Division - 60,00 tyś. miejsc

• Elite Division - 80,00 tyś miejsc



W grze każdy piłkarz może podczas meczu doznać kontuzji przez co nie będzie mógł kontynuować meczu i rozgrywać kolejnego. Najdłuższa kontuzja jaka może trwać wynosi liczbę 22 meczy. Czas ten można skrócić używając monet.



Dla osób którym tryb jednoosobowy się znudził gra w tym wydaniu dodała możliwość gry multiplayer z innymi graczami. W tym trybie również mamy ligę jednak pod inną nazwą - "Tier"



Sama gra uważana jest za godnego następce FIFY więc jeżeli ktoś nie przepada za tą produkcją to gra Dream League Soccer 2016 jest specjalnie dla niego! :)

Grę oferuje nam firma First Touch która zbiera ogromne pochwały za ową produkcje. Sama gra cieszy się ogromną popularnością w Sklepie Play - oznaczono ją bowiem notą 4,5.