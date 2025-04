GTA I DZIECI W PODSTAWÓWCE

xLunQa

Niewiem jak rodzice mogą do tego dopuścić. Ale nie moje dzieci , nie mój problem. Po co to pisze? Po to żeby ludzie zwracali na to uwąagę. No dobra to do sedna.





------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A więc jakiś czas temu szłam sobie po szkole... Nagle zobaczyłam dziewczynkę z pierwszej klasy. Co zobaczyłam , a no zobaczyłam , że na jej bluzeczce widnieje logo GTA5. Troszkę mnie to zaniepokoiło. Podeszłam do niej i mówię : Cześć. Czy grasz w tą grę z twojej bluzki? Odpowiedziała mi : Tak. Ona jest czadowa. Gram w nią z bratem i mamy już 89% gry za sobą. Zastygłam w miejscu i już widziałam sceny 18+ z GTA5 i małą dziewczynkę w to zapatrzoną! Nie wiem co ma za rodziców ale ja bym tak nigdy nie zrobiła.No jak można dopuścić by dzieci z 1-wszej klasy grajły w GTA5 a ja nawet nie oglądam gameplay'ów. Ja w wieku 7 lat grałam w minecrafta czy w pluszaki rozrabiaki. Ale może czasy się zmieniły...





Więc chcę wam uświadomić że dziwni ludzie są dookoła nas i nic im nie zrobimy. Niestety. Takie życie.







PS: To nie wygląda jak artykół no chyba to widać ale chciałam się wypowiedziedź tutaj bo na forum to trochę z długie.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Napisała: xLunQa



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------