Dlaczego ludzie odeszli od Minecrafta?

Witam. W dzisiejszym artykule, opowiem Wam ( moim zdaniem) czemu ludzie odeszli od Minecrafta, czyli gry, którą pokochały miliony. Zapraszam :)

Czym jest Minecraft?





* Chyba nikomu nie muszę tego wyjasniać. Jakby ktos nie wiedział, jest to gra o szescianach. Można w niej:



- Budować

- eksplorować

- grać ze znajomymi

- szaleć

- kopać

- Bawić się :DD

- są szesciany :DD



Czemu ludzie odeszli od tej gry?



* Według mnie, ludzie stwierdzili, że to gra dla dzieci, mimo, że gra w nią dużo, dużo osób dorosłych.

Zaczęło się to od Youtuber'ów, którzy nie chcieli mieć 'dziecięcej' widowni. Niektórzy odeszli, ponieważ im się znudziło



( To jest moje zdanie oczywiscie)



Osobiscie gram czasami w tą grę, lubię ją :D

A Wy?



W Minecraft'cie jest duuuuuuuuużo trybów, takich jak:

- Master Builders. Bardzo przyjemny tryb :) - masz 5 minut na wybudowanie danego tematu. Pod koniec czasu, każdy ocenia siebie nawzajem.



- Survival Games - Biegasz, zabijasz graczy, szukasz skrzynek :)



- SkyBlock - Survival, tylko, że na wyspie. Pod soba masz przepasć. Przetrwasz :D?



I wiele więcej :D



- Jaki jest wasz ulubiony tryb, i jak myslicie - czemu ludzie odeszli od Minecraft'a ?

*Podzielcie się w komentarzu*



DZIĘKI ZA UWAGĘ.



Pozdrawiam :D