Naczym Polega Tibia

koksik10037

Co ma w sobie gra w ktora zagrywaly sie miliony dzieci i doroslych na calym swiecie

Tibia gra MMO w ktora zagrywaly sie miliony dzieci a takze doroslych.Gra powstala w 1997 i jest dzielem firmy CipSoft.Ludzie oszolomieni prostocia tej gry pobierali ja niektorzy odpalili na chwile a inni spedzili w niej pare a nawet parenascie lat.Gra pozbawiona jest jakichkolwiek dzwiekow.Gra jest bezplatna lecz CipSoft postanowilo dodac mikroplatnosci ktore dodaje nam dodatkowe mapy oraz opcje.Sama gra polega na zabijaniu potworow ulepszanie swojej postaci oraz sciganie sie z innymi graczami kto ma wiekszy poziom.W teorii gra bardzo prosta w praktyce nie jest latwa ale takze nie trzeba stosowac jakis nieprawdopodobnych taktyk w walce.W grze wystepuja klasy jest ich cztery dokladnie:

Knight-Byla to najtwardzsza profesja w calej tibii posluguje sie on walczy w zwarci.

Sorcerer-Skupia sie na uzyciu magii mimo iz jest bardzo "papierowy" to ma duze obrazenia.

Paladin-Obdarzeni sa niesamowitymi umiejetnasciami walki wrecz potrafia takze poslugiwac sie tarcza.

Druid-Mimo iz sa oni zdolni do walki wysokoleveli druidzi potrafia uzywac dobrej strony magi czyli mowiac inaczej leczyc.

Dokupujac promocje moze ulepszyc nasza klase czyli:

Elite Knight

Master Sorcerer

Royal Paladin

Elder Druid

Dla nas polakow jest to tym bardziej gra sentymentalna wyjscia z kolegami do kafejki zeby razem expic.Wszystim dobrze znane walki Polsko-Brazylijskie.Byla to poprostu gra narodu polskiego to wlasnie my w niej rzadzilismy nasz rodak zdobyl jako pierwszy legendarny 300 lvl i byl to niejaki "Mateusz Dragon Wielki".