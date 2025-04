Minecraft #Zniszczony przez ludzi o złych intencjach?! Youtuberzy zniszczyli tę gre?

Reczeo112

Minecraft-popularna gra, o tematyce survival.. Czemu została zapomniana? Kto za tym stoi?

Czemu ktoś miał złe zdanie o Minecraft?



Postaram wam się to krótki opisać, dlaczego tak popularna gra survivalowa, została zniszczona przez.. YOUTUBER'OW!



Tak.. podchwytliwe.. Lecz zaczynajmy

Tak jak zacząłem, chwytilwy wątek, pytacie czemu, przecież youtuberzy nic nie zrobili! Wręcz pomogli tej grze się wybić!



I zgadzam się. Lecz ogrom materiałow od minecraft, miliony wyswietlen, a co wraz z tym? Tysiące ludzi, o złych intencjach..



Ludzie bez granic, na siłę chcą cos zepsuć, rozwalić kogoś sukces..

Przez ogrom komentarzy na youtubie, oczywiscie chodzi mi tutaj głownie o Hejty, zaczął niszczyc minecrafta, według mnie era minecrafta skończyła sie już 3lata temu..



Hejterzy musieli coś zrobić, bo kto by chciał graj w grę, o klockach?!



Miliony osob, ktore hejtowaly minecraft, sukcesywnie udalo im się powoli zniszczyć tą gre, napawając sie sukcesem, powiedzieli ,,Nie, to nie koniec!"'



Na chwile obecną wyswietlenia z minecrafta (2016/17) spadly z roku 2014 aż o 80% na polskim Yt.

Lecz na zagranicznych filmach, minecraft wziąż sie trzyma, i nie wypada źle, jak widac, zalezy to o spolecznosci. Jak widac u nas nie wypadlo to dobrze, nie mowiac o poczatkach, bo to byl sukces.

Chcialbym dodaz iz wiele kanałow takich jak np:

-Stuu

-Blow

-Mandzo

I inni wybili się na minecrafcie. Pamietajmy tez o ,,Krolu minecrafta'' Jjayjokerze, ktory znowu zaginął, nie szanując widzów, lecz nie o tym mowa.



Podsumowując..

Glowny problem?

-Hejterzy



Dziekuje za uwage.