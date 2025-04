Operation Flashpoint - Recenzja

GitaraSiemaXD



W grze Operation Flash Point ukazane jest zycie żełnierza na wojnie,od nas zależy przebieg misji,od tego jaką taktykę i dostępnych środków uzyjemy.Akcja dzieje sią na zapomnianej wyspie Skira,gdzie przyjdzie nam wcielić sie w kilku dowódców kilku drużyn ogniowych,będziemy wykonywać różne zadania,które będą przybliżać naszą armie do ostatecznego zwycięstwa.Zostalismy wysłani z misja pokojową na wyspe lecz niespodziewanie stała się ona głównym punktem wielkiego konfliktu.Jesteśmy w Amerykańskiej armii i musimy walczyć przeciwko wojskom rosyjskim i chińskim którzy za wszelka cene chcą przejąć wyspę na której między innymi znajdują sią duże złoża ropy.Gra ma jedenaście misji połączonych w kampanię w które ukazuja pierwsze dni tego konfliktu.Szybko zaczynamy czuć się jak na prawdziwej wojnie mamy swoje priorytety i rozkazy,one są tutaj najważniejsze.Naszych dowódców nie interesuje czy podczas wykonywania misji zabijemy 20 czy 200 przeciwników,interesuje ich wykonanie zadania.Atmosfera na mapie jest bardzo gorąca a sama gra jest utrzymana w ciemnej kolorystyce,tempo rozgrywki jest błyskawicznie szybkie,dlatego trzeba tak samo szybko podejmowac decyzje.W tym momencie zaczyna się prawdziwa rozgrywka to co uwiodło mnie od razu w tej grze jest to jedna z najlepszych produkcji twórców.Operation Flash Point wykonana jest przez studio Codemasters jest grą różniącą się od wcześniejszego wydania na przykład z serii ArmA,dla nieco innych odbiorców.Jest to świetna taktyczna strzelanka wymagająca dużego skupienia i myślenia,po prostu swietnie zbalansowana i grywalna.