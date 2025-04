Moja recenzja CS:GO

Witam

Teraz opowiem wam moją recenzje nna temat CS:GO





























































































'





Informacje:

Według mnie CS:GO (Counter Strike:Global Ofensive) jest fajną ale drogą grą. Czemu?? na Steam kosztuje 14 euro więc większość osób (tak jak ja) używa tej strony. Wydaje mi się że jest to fajna gra ale chodzi w niej o HAZARD gdyż w tej grze chodzi o szczelanie ale też o skiny . Kto ma lepszy skin ten wygrywa i niektórzy nałogowo otwierają skrzynki wydając duże sumy np. 2000 euro (znam parę osób, które tak robią).



Ja sam zbieram na grę tu na stronie ale nie mogę dozbierać.



recenzja:

Gra sama w sobie jest fajna ale niektórzy nie mogą się od niej oderwać i nawet kradną pieniądze żeby otworzyć głupią skrzynkę. Dobra grafika ale słabe nieraz zbagowane dźwięki. Fajne menu ale trudne do rozszyfrowania. Bagi np. Latanie po TXT (tekstury) lub nieskończone ammo (amunicja). Ciekawe bronie. Nie dostępne niektóre rzeczy. Granie w tą grę budzi przemoc która prowadzi do kradzieży a nawet zabójstwa innej osoby w realu. Oraz jak dostaniesz bana w tej grze to tracisz 14 euro i wtedy wkurzasz się a potem niszczysz swój sprzęt a na koniec (najczęściej) wyrzucasz go za balkon i możesz spowodować wypadek.

Jest długa lista minusów i plusów ale tak szczerzę to polecam kupić tą grę albo ją zdobyć tu na stornie ale jeżeli ktoś ma zaburzenia psychiczne to niech lepiej nie gra ani nie kupuje tej gry.tak w skrócie gra fajna ale trochę głupia.