Konradiks

Gra z 2004 która cieszy się jeszcze popularnością . Jest to MMORPG wyprodukowana przez amerykańską firmę Blizzard Entertainment.Akcja toczy się cztery lata po wydarzeniach przedstawionych w grze Warcraft III: The Frozen Throne. Jest to 4 cześć seri Warcraft. W grze wybieramy rasę oraz klasę . Musimy wbijać lvl i co chwile dokupywać dodatki z powodu braku dalszej czesci . Moza teraz rywalizować z innymi graczami w kilku trybach. Gra ma swoje plusy i minusy . Dużym plusem jest poznawanie nowych przyjaciel .Jak Dlamnie największym minusem jest to ze trzeba kupować karty czasu (abonament dzięki któremu możemy grać)polecam tą gierkę bo jest wciągająca ( ogólna ocenia 7/10)