My Summer Car - Recenzja Gry

My summer car jest trudnym jak nie najtrudniejszym symulatorem "przetrwania" ponieważ naszą misją jest zbudowanie swojego samochodu,warto przypomnieć że,po każdym zgonie w grze musimy zaczynać grę od początku czyli od budowania naszego pojazdu od zera.Po wyjściu z naszego domu od razu zauważymy wrak nie przypominający samochodu,stojący przed garażem.Garaż za to wypełniony jest wszelkiego rodzaju częściami samochodowymi,niewątpliwie pasującymi do karoserii stojącej na zewnątrz.Sterowanie nie należy do najprzyjemniejszych,podczas rozgrywki dosłownie uprzykrza życie podczas sterowania postacią jak i podczas jazdy samochodem.W grze napewno przyda wam się duża znajomość w dziedzinie motoryzacji,ponieważ sami musimy złożyć nasz silnik żeby samochód ruszył z miejsca.Producenci także zadbali o odrobinę humoru,naszą postacią możemy sikać,pić piwo oraz przeklinać co moze urozmaicić rozgrywkę ponieważ nie każdy symulator daje nam takie możliwości.Trzeba wziąć też pod uwagę cenę która jest całkiem przystępna ponieważ gra kosztuję nie całe 15 euro na platformie steam.Napewno grafika tej gry nie jest wyśmienita, ale na większości komputerów powinna chodzić ponieważ nie ma dużych wymagań.Gra jest stworzona dla pasjonatów motoryzacji,oraz dla ludzi z dużą cierpliwością.

luk821

Mi gra się strasznie podoba na razie jest jednym z najlepszych symulatorów samochodowych na rynku,gra warta polecenia,z resztą co będę dużo pisał po prostu trzeba w nią zagrać i samemu ocenić.

ŚWIETNE!