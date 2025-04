W tym artyklue chciałbym przedstawić wam grę Łowcy Zombie: Apokalipsa.

Gra Łowcy Zombie jest grą przeglądarkową w której wcielamy się w człowieka ocalałego z epidemii zombie a naszym zadaniem jest przeżycie w tym paskudnym świecie.



Grę możemy rozpocząć jako kobieta lub mężczyzna. Postać możemy ulepszać prze kupowanie lepszego ekwipunku oraz rozwijanie zdolności. Wszystko to robimy za dostępną walutę w grze której jest aż trzy rodzaje: monety, żywność i energia. Gra jest bardzo prosta. Wbijamy kolejne poziomy i pokonujemy przeciwników w kilku dostępnych lokalizacjach dzięki czemu zdobywamy środki na ulepszenie postaci i pokonywanie kolejnych coraz to silniejszych potworów. Jest także opcja łączenia się w gangi która pozwala na walki w specjalnych lokalizacjach dzięki którym można zdobyć bonusy dla całej grupy. Możemy także walczyć z innymi graczami by móc porównać swoją siłę i piąć się w rankingu graczy. Oczywiście wszystkie walki czy to z potworami czy innymi graczami mają swój limit i następne można wykonać dopiero po pewnym czasie. Graficznie gra wypada bardzo słabo ponieważ wszystkie grafiki są bodajże zdjęciami przerobionymi w photoshopie przez co wygląd postaci w ekwipunku jest tragiczny a zombie prezentują się trochę lepiej jednak nadal słabo. Sam interfejs z grą to tylko prostokąt na środku ekranu co także nie wygląda dobrze.



Moim zdaniem gra jest strasznie słaba jak na dzisiejsze czasy i niczym nie zachwyca dlatego nie przyciągnęła mnie na dłużej niż 5 minut. Natomiast osoby mające mało czasu i lubiące proste gry mogą być z niej zadowolone jeśli oczywiście nie przeszkadza im brzydka grafika.