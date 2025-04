Co oznacza klasa w Heroes III?

Atak - jego ilość to premia dodawana do siły ataku twojego oddziału. Umożliwia on zadawanie większych obrażeń w trakcie walki

Obrona - premia dodawana do liczby punktów twojego oddziału. Dzięki niej twoje jednostki mogą wytrzymać większą ilość obrażeń.

- premia dodawana do liczby punktów twojego oddziału. Dzięki niej twoje jednostki mogą wytrzymać większą ilość obrażeń. Moc - określa moc i czas trwania twoich zaklęć.

- określa moc i czas trwania twoich zaklęć. Wiedza - określa ilość many twojego bohatera. W normalnych warunkach 1 punkt wiedzy to 10 punktów many.



ZAMEK

Rycerz - 2 atak,2 obrona,1 moc,1 wiedza

Kleryk - 1 atak,0 obrona,2 moc,2 wiedza

BASTION

Łowca - 1 atak,3 obrona,1 moc,1 wiedza

Druid - 0 atak,2 obrona, 1 moc,2 wiedza

INFERNO





FORTECA

Alchemik - 1 atak,1 obrona,2 moc,2 wiedza

Czarodziej - 0 atak,0 obrona,2 moc,3 wiedza

LOCHY

Czarnoksiężnik - 0 atak,0 obrona,3 moc,2 wiedza

Władca - 2 atak,2 obrona,1 moc,1 wiedza

NEKROPOLIS





TWIERDZA





CYTADELA

Władca bestii - 0 atak,4 obrona,1 moc,1 wiedza

Wiedźma - 0 atak,1 obrona,2 moc,2 wiedza

WROTA ŻYWIOŁÓW

Elementalista - 0 atak,0 obrona,3 moc,3 wiedza

Wędrownik - 3 atak,1 obrona,1 moc,1 wiedza

Szukasz odpowiedzi na powyższę pytanie? Jeżeli tak to ten artykuł jest dla ciebie!Heroes III jest przez wielu nazywana najlepszą grą turową w historii,która daje nam wiele opcji rozwoju bohatera. Jednak już wybierając bohatera powinniśmy zwrócić uwagę na:oraz. Dzisiaj postaram się wam przedstawić tą pierwszą zależność,której wybór decyduje o startowych parametrach. Skoro już wspominamy o powyższych statystykach warto pokrótce przedstawić co one nam dają.Przechodząc jednak do konkretów,w grze mamy do dyspozycji dziewięć zamków,a na każdy z nich przypada szesnastu bohaterów(nie licząc bohaterów występujących wyłącznie w kampanii) oraz dwie klasy o których zaraz wam opowiem. Będąc przy meritum sprawy nadszedł czas na przedstawienie parametrów startowych klas.