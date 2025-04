Terminologia w grach

Pisal z nadzieją na mniej pytan na temat terminologii

Raidenowskyy

Jeżeli jesteś nowym graczem, ten artykuł jest dla ciebie!Casual (czyt. Każual)- Świeży gracz, niezbyt zaawansowany.Toxic (czyt. Toksik)- Gracz który rzuca k**wą czy ch*jem dookoła.Camper (czyt. Kamper)- gracz, który "czyha" na graczy w jednym miejscu żeby ich zesnajpić.Lamer- Gracz, który udaje że sie zna, a tak naprawde nic nie wie.Ladmin- Niekompetentny administrator,Noob (innaczej n00b) (czyt. Nub)- Gracz o niskich umiejętnościachGriefing (czyt. Grifing)- synonim wandalizmu. Często konta tych osób są blokowane lub nawet usuwane.Gry Homebrew (czyt. Gry Hołmbriu)- Gry, jak nazwa wskazuje, robione przez najczesciej jedna osobe, zazwyczaj posiadają otwarty kod źródłowy i są darmowe. Często trzeba wprowadzić zmiany w oprogramowaniu lub sprzęcie żeby móc je uruchomić.Gry Indie (czyt. Gry Indaj)- Tak zwane indyki, podobne do gier homebrew, lecz nie trzeba wprowadzać żadnych zmian żeby ją uruchomić (zazwyczaj)Speedrun (czyt. Spidran)- Próba przejścia gry jak najszybciej.F2P (Free to play) (czyt. Fri tu plej)- Model płatności w grach, bez płacenia abonamentu czy kupna gry. Wszystko polega na mikropłatnościachMMORPG- Masowe gry rpg multiplayerPatch (czyt. Pacz)- Łatka do gry, która naprawia pewne błędyCejot- W grze mta jest to synonim noobaStivek- W grze Minecraft jest to synonim noobaCheat- Oprogramowanie (najczęściej) zabronione w grach MMO, MMORPG, MMOFPS, Multiplayer itp.Fragi- ZabójstwaSplitscreen (czyt. Splitskrin)- Tryb multiplayer na jednej konsoli lub komputerzeWięc teraz, casualu, znasz terminologie gier