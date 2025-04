counter strike -Upadek

Leczo

W tym artykule chciałbym wyrażić swoje zdanie ,dlaczego według mnie counter strike upadnie.

Nie chodzi mi o bankructwo ,ale odwrócenie się wiekszości graczy.

Zacznijmy od początku counter strike ,czyli początkowo mod ,a nie gra dziś jest tak popularny że profesionalne mecze drużyn można obejrzeć bez problemu w telewizji.Pytanie tylko ile to jeszcze

potrwa ,kiedy gracze masowo darują sobie csa?

Każdy przyzna że w duźym stopniu za aktualną liczbę graczy i popularność csa jest odpowiedzialny

Piotr Skowyrski znany bardziej jako Izak oraz sukcesy polskie drużyny e-sportowej Virtus,pro.

Nie mówie że Izak to zły człowiek i że jest odpowiedzialny za fale dzieciarni poniżej 13roku życia.

(No wiecie ta grupa ameb umusłowych która zdradza nowe fakty na temat życia erotycznego twojej matki jak go zabijesz na serwerze społeczności).Kiedy cs w około pierwszej połowie 2015 roku zdobył ogromną popularnośc mówiło się że jest nowym Minecraftem.Kiedyś miałem wrażenie że minecraft nigdy nie przestanie być tym top jeden wsród gier w Polsce.A tu co?Taki izak wydaję prawdziwą kase na wirtualne skórki i ludzie to masowo oglądają i rusza maszyna inny twórcy robią to samo co izak.Po pól roku wiekszośc polskiego gamingowego youtuba wygląda tak:opening,turniejówka,misja w co-opie,porady jak obstawiać mecze,rozdawanie skinów,reklamy sklepów sms z skinami,komplikacja śmiesznych faili z csa,poradnik jak tradewać z innymi graczami na steamie,Poradnik jak zarobić w csie,overwatche,nagrania wyzwisk patologicznych graczy na serwerach,piosenka i ciężkie rapy o csie i znowu openingi.Cs moim zdaniem pociągnie tak jeszcze z rok ,może dwa i jakaś inna gra go przebije tak jak on przebił minecrafta.Oczywiście finanowy upadek valve jest niemożliwy ale jeżeli nadal będzie utrzymywać swoje postępowanie czyli Uptedy mające na celu wprowadzeniu tylko skrzynek,nie zmieniające rozgrywki i samej gry gracze w końcu się odwrócą od counter strikea.Sam nie jest złą grą sam w niego gram do dzisiaj ,ale po każdym meczu mi się odechciewa.Po za tym mam wrażenie że cs się ludzią ,,przejadł''.Jeśli valve nadal chce utrzymać csa i całą marke na tak wysokim miejscu musi w końcu coś zrobić a nie wydać nową operacje z nową skrzynkami i skinami .