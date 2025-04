Wiedzmin 1

marek32127

Budżet około 20 mln złotych ,wielkie oczekiwania graczy ,imponująca lista osób zaangażowanych w produkcję wiedzmina 1 . Czy wiedzmin spełnił wszystkie oczekiwania gamerów ?

Tak oto w roku 1270 – 5 lat po Wielkiej Wojnie – powrócił do świata żywych Geralt z Rivii, słynny Gwynnbleidd – Biały Wilk. Wygląda, jakby wygrzebał się z grobu i nie potrafił poskładać w całość strzaskanych wspomnień, lecz żyje. Powrócił w samą porę – świat bardzo potrzebuje wiedźminów. Przez pięć lat po wojnie Królestwa Północne nie zdołały dojść do siebie. Zaraza i głód zdziesiątkowały tych, którym udało się ocaleć wojenną zawieruchę. Komanda Scoia’tael – elfów i krasnoludów – zaszyły się głęboko w lasach, w których zbierają siły do ostatniego zrywu przeciw ludziom. Trakty i gościńce zaroiły się od potworów.



Przed scenarzystami Wiedźmina szczerze chylę czoło. Choć historia zaczyna się dosyć standardowo – Geralt wyrusza w świat, by dopaść rabusiów (którzy zresztą nie są zwykłymi bandytami z lasu – przewodzi im mag) – szybko niczym kula śniegowa obrasta w dodatkowe wątki, rozwija się, częstuje motywami doskonale znanymi z książek Andrzeja Sapkowskiego.



Właściwie jedyną rzeczą, którą można policzyć na minus Edycji Rozszerzonej, jest fakt, że chyba większość drobnych usprawnień mogła się znaleźć w edycji podstawowej. Niemniej dodanie tych wszystkich elementów jest naprawdę dużym krokiem naprzód. Dzięki nim świat Wiedźmina jest o wiele bardziej barwny i różnorodny, a gra bardzo wiele na tym zyskuje. Edytor, mimo że wymaga cierpliwości i czasu do opanowania, jest narzędziem o olbrzymim potencjale i stanowi także bardzo mocny punkt tego produktu. Dodając do tego liczne materiały dodatkowe, śmiało można uznać, że ta edycja warta jest swojej ceny.