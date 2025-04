The Kingdom Defense

MaxAcr

W życu każdego człowieka najważniejszy jest wybór ścieżki, ścieżki którą będzie podążał przez całe swoje życie. Garen jak jego ojciec wybrał ścieżkę wojownika, przez młode lata trenował siłę i wytrzymałość teraz jest jednym z generałów gwardii królewskiej Cysterii, państwa wojowników. Każdy mówił o nim że przed nim wielka przyszłość ponieważ był bardzo uzdolniony nie tylko w fechtunku ale także uczył się strategii wojennej oraz politki gospodarowania zasobami. Przełomem w jego życiu było wezwanie swojego władcy awansował do generała naczelnego, a szykowała się wojna z Barbanami, ludem z podnóży gór Reestakee [resateke], sami siebie nazywali Reestakeńczykami, ale był lud dużo starszy który zamieszkiwał wnętrze gór, opisywani jako świetni wojownicy i kowale, a ich broń nie miała podobno sobie równych prócz Denwenskiej stali. Otóż barbażyńcy od dawna napadają na Cysterie niszcząc drobne magazyny lub konwoje ale to co stał się kilka tygodni temu nie było zwykłym atakiem rabunkowym i wskazywało na to że pomagali im albo ,,Strzelcy Mroku" albo ,,Nekromanci" lub oba Królestwa Dekaru i Nardanii ów straszny czyn to doszczętne zniszczenie Celes jednego z największych miast Cysterii był tam Jeenek [dżeneku] jeden z Eloejczyków ,,Strzelców Światła".