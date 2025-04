Moja recęzia Terrari!

terraria gra sandboxowa w której wcielamy się w naszą stworzoną postać !Za zadanie mamy eksplorować świat,pokonywać bossy,budować itp.itd. Witam ja jestem TofFreeX a to moja recęzja terrari!

Softcore Mode

Mediumcore Mode

Hardcore Mode

Na steamie mam ponad 200 godzin grania w Terrarie! A oto moje wrarzenia z rozgrywki! Ale najpierw krutki opis tej gry!Więc Terraria jest grą sandbox,RPG!Świat z tej gry jest generowany losowo i ma ograniczenia wielkości !Mamy 3 tryby wielkości:Small (mały)Medium (średni)Large (duży\wielki)Świat jest złożony z pixeli (Coś co lubie :D)Przy tworzeniu postaci mamy poziomy trudności:Podstawowy tryb trudności, ustawiony już od początku. Postacie upuszczają po śmierci monety.W tym trybie gracz po śmierci będzie upuszczał wszystkie swoje przedmioty w tym pieniądze i amunicje dzięki czemu gracze w trybie Multiplayer mogą je zebrać.

Hardcore Mode cechuję się tym co Mediumcore Mode, z tym że po śmierci, już się nie odrodzimy.



No a przy tworzeniu świata mamy terz opcje Normal Mode i Expert Mode!

Na Expert Mode Tracimy więcej monet i właściwie wszystko jest trudniejsze! (no i jak sama nazwa mówi dla ekspertów!)



A teraz recęzia :D



Grając w Terrarie pierwszy raz niesamowicie się wciągnąłem!

System budowania!

Budowanie domków dla NPC'ów sprawiało mi największą frajde ze względu na różnorodność bloków i charaktery NPC'ów np. dla Guide budowałem typowy dom,dla driady wybudowałem dom na drzewie!

Bossy

W Terrari jest dużo bossów lecz tylko kilku sprawiało mi trudność !Byli to mechaniczni bossowie!

Większość bossów miało 2 fazy w kturych zmieniały im sie statystyki!

Biomy!

Biomy są rozbudowane i każdy ma swoje moby!Moim znienawidzonym biomem był Crimson\Corrupt

ze względu na ich niezbyt przyjaznych mieszkańców i ich rozszerzanie!

Respimy się najczęściej w lesie ale zdarzył mi się przypadek kiedy pojawiłem się na biomie śnierzym!

Możemy posadzić większość biomów! za to duży "+"

Niewiem o czym jeszcze napisać więc zakończe ten artykół słowami "Terraria to moja ulubiona gra sandbox 2D :D Więc oceniam ją 10/10!"