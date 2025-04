Assassin's Creed: Gra vs Film (Informacje przedpremierowe)

Lukasz18032003

Jest już ustalona premiera filmu Assassin's Creed w reżyseri Justina Kurzel, jednak to nie jest portal o filmach ,więc

w moim pierwszym artykule na Gamehagu chce powiedzieć o różnicach i podobieństwach filmu od gier na podstawie

zwiastunów i informacji przedpremierowych.



Film nie jest kręcony na podstawie żadnej konkretnej części z serii Assassin's Creed i jest całkiem oddzielną historią,

ale osadzoną w tym samym uniwersum.

Pierwszą najbardziej zauważalną różnicą będzie to ,że w przeciwieństwie do gier większość filmu będzie rozgrywała

się w teraźniejszości a tylko około 35% w przeszłości (Animusie).

Jeżeli jestem już przy Animusie to powiem ,że został on poddany całkowitej transformacji w grach był ,,łóżkiem'' na

którym protagonista się kładł, teraz jest wielkim mechanicznym ramieniem ,które unosi korzystającego do góry.

Protagonista wykonuje wszystkie ewolucje i ruchy swojego przodka co tłumaczyłoby to ,że korzystający z Animusa

zyskują umiejętności i sprawność swoich przodków.

W pewnym momencie zwiastunu spostrzegawczy człowiek mógł dojrzeć podwójne ukryte ostrze którego użyła

Asasynka przeciwko dwóm przeciwnikom.

Wątek Agilara (przodka głównego bohatera) będzie się toczył w czasie hiszpańskiej inkwizycji czyli czyli w roku

1491. Trzeba pamiętać że w tamtym okresie żyje i działa Ezio Auditore da Firenze ,ale w samym filmie na pewno

go nie zobaczymy lecz szkoda by przepuścić taką okazję i nie puścić oczka do graczy.

Pojawi się wątek Allana Rikkina czyli dyrektora generalnego Abstergo który prawdopodobnie pojawia się

książkach i komiksach.

Po polskiej premierze 6 stycznia na pewno napiszę drugi artykuł w którym wypiszę wszystkie nawiązania do gier

o których twórcy filmu teraz nie powiedzieli. Film jak na razie zapowiada się całkiem dobrze i sam czekam na niego

z zapartym tchem.