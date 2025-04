Jak być anonimowym i bezpiecznym w internecie? TOR I VPN!

dawidus887

Anonimowość w internecie jest coraz to bardziej wątpliwa. Na pewno w anonimowości nie pomagają nam nasze przeglądarki, takie jak: Chrome, Opera, Firefox.

Zwykłe przeglądarki już nie starczają, aby chronić swoją prywatność. Osoby, które korzystają z publicznych sieci Wi-Fi powinny pomagać sobie takimi programami jak: przeglądarka TOR i sieci VPN.

W czym nam to pomaga? Chociażby sieci VPN ukrywają nasze IP, przez co np. popularny program Teamspeak 3, administracji pokazuje kompletnie inne IP niż posiadamy. Przez co nie jesteśmy narażeni na słynne ataki DDOS. Warto też wspomnieć, że nasz identyfikator jest przypisany do danej lokacji, dlatego jak korzystamy z różnych programów VPN, pokazuje jakobyśmy aktualnie byli w innym miejscu, niż się znajdujemy.



Niestety bardzo dużym minusem programów, który umożliwiają połączenie VPN jest to, że spowalniają nasze połączenie bardzo, ponieważ do tej sieci podłączone jest jeszcze kilka lub kilkanaście innych komputerów. Jeśli posiadamy wolne połączenie internetowe, to dbanie o naszą prywatność poprzez takie programy będzie utrudnione.



Przeglądarka TOR naszą prywatność, zapewnia tym, że nasze połączenie markuje się innymi adresami IP - często ich liczba osiąga około 100 adresów. To też niestety bardzo spowalnia nasze połączenie internetowe, czasami jedna z prostszych stron może ładować się około minuty. Dlatego internauci korzystający z tej przeglądarki, wykorzystują ją najczęściej tylko do połączenia z tzw. "Darknetem", czego nie polecam. Jest to coś co nie powinno istnieć.



W obydwóch programach nie odpowiadamy za osoby, które korzystają z tego samego połączenia. Nasze łącze IP nie jest widoczne dla innych. I to jest duży plus.



Warte wspomnienia jest także to, że przeglądarka Opera zapewnia nam połączenie VPN w oknach incognito. Czy rzeczywiście zapewnia nam to tak dużą anonimowość jak w wyżej wymienionych programach nie jest mi wiadome. Nie wiem czy Opera dalej podaje nasze IP komuś, dlatego lepiej chwilę poczekać z korzystaniem z tego programu.



A Wy korzystacie z tego typu programów? Macie jakiś swój ulubiony?