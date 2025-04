Gra supportem jest opłacalna! #1

Przedstawiam wam moją grę Soną.

Tak nie wszystkie gry są udane, ale jeśli potraficie grać postacią i staracie się to jest już połowa drogi za wami. Jak widać zadałem nawet sporo obrażeń, ale nie to jest bardzo ważne. Najwięcej dało moje leczenie, tarcze oraz ultimate, który dobrze użyty trafiał w 5 przeciwników i moja drużyna miała o wiele łatwiej wygrać walkę drużynową.

Jako wsparcie ważne też jest abyście dobrali dobrą postać do swojego ADC oraz drużyny. Przykładowo nie brać postaci leczącej czy zadającej obrażenia, jeżeli w składzie brakuje postaci, która będzie przyjmowała obrażenia od przeciwników.

Ważne jest też dobre nastawienie.

Nie wyzywajcie kogoś tylko dlatego, że wziął postać, która nie jest w mecie lub po prostu uważacie, że jest słaba.

Starajcie się oddawać wszystkie zabójstwa dla drużyny, ale czasami lepiej wziąć zabójstwo niż ktoś ma zabić was lub jeżeli twój sojusznik nie ma jak go dobić.

Przedstawię jeszcze kilka postaci dla danej roli:

a) support - tarcze, leczenie

- Janna - jeden z lepszych supportów, który może przerwać walkę drużynową

- Soraka - tu chyba nie trzeba za dużo pisać, bo leczy :D

- Lulu - bardzo mocna umiejętnośc ultimate, jej W potrafi naprawdę zdenerwować

b) support - obrażenia

- Morgana - bardzo mocne unieruchomienie, trwa aż 3 sekundy, jej tarcza blokuje wszystkie efekty kontroli tłumu

- Zyra - postać z ogromnymi obrażeniami, jej combo potrafi na lini zabrać większość życia przeciwnikowi

- Brand - postać na mida, która również jest bardzo dobra na rolę wsparcia ze względu na obrażenia, które zadaje

c) support - tank, obrońca

- Alistar - słaba linia, ale bardzo dobry do walk drużynowych

- Leona - łatwy support, jej combo unieruchamia nawet na 4,5s

- Thresh - jego jeden dobry łańcuch w końcowym etapie gry może zdecydować o wygranej.

To tyle. Jeżeli uważacie, że można coś dodać to śmiało piszcie w komentarzach.

Pewnie dziwicie się. Support? Przecież on nie zadaje obrażeń. Jest w grze, tylko po, aby pomóc ADC. No właśnie tak nie jest!