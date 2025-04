Nowy czołg premium w World of Tanks - Strv S-1

Serkowyser

Cześć ! Dzisiaj chciałbym wam przedstawić oraz wyrazić moją opinię na temat nowego pojazdu premium

z lini szwedzkiej.

Jego największą zaletą jak i najbardziej wyjątkową cechą jest pneumatyczne zawieszenie które jest nowością

w grze World of Tanks. Ta cecha czyni go wyjątkowym ponieważ jest jedynym pojazdem premium który ma

takie zawieszenie. Teraz przedstawie wam jego specyfikację zaczynając od działa.

A więc działo tego

niszczyciela charakteryzuje się:



-obrażeniami na poziomie 390 (na pocisku standardowym i premium) oraz 480 (na pocisku HE)

-penetracją równą 288 (na pocisku standardowym),

-penetracją wynoszącą 330 na pocisku premium

-czasem celowania na poziomie aż 3 sekund



Czas przeładowania tego działa to około 10 sekund. Jedną z jego największych zalet jest jego prędkość

maksymalna wynosząca aż 50 km/h , która umożliwia szybkie zajęcie pozycji i zdobycie przewagi nad

przeciwnikiem poprzez oddanie strzału wtedy , gdy nie będzie się tego absolutnie spodziewał. Jakie moduły należy na niego zamontować? Moim zdaniem dosyłacz będzie świetnym wyborem ponieważ czas przeładowania ulegnie redukcji przez co nasza maszyna będzie lepsza na polu bitwy. Warto również wspomnieć o siatce kamuflażowej która zrobi z nas niewidocznego zabójcę. Jako ostatni moduł wybrałbym skupiacz pionowy ponieważ czas celowania wynosi aż 3 sekundy. Teraz opowiem wam o

zastosowaniu Srv S-1 na polu bitwy. Myślę, że idealnie sprawdzi się jako ukryty z tyłu snajper. Najlepiej

na 2 lub 3 linii. Ten TD-ek bardzo dobrze skontowany pancerz który zapewne będzie odbijał nie jeden pocisk. Jeśli wylosuje nas na tak zwanego topa czyli na górę tabeli (na górze tabeli zawsze są najwyższe

tiery czyli poziomy czołgów) to możemy nawet zagrać jak medem. Jednak ja zalecam grać jak snajper.

Jeśli nie szkoda wam blisko 200 zł na czołg premium do gry, ten czołg może być idealną opcją. Zwłaszcza, że jest na swój sposób unkatowy i jedyny w swoim rodzaju.