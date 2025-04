Splyce uzupełnia swój skład w CS:GO

splyce.gg

Czy Splyce może zostać potęgą w świecie CS:GO? Zapraszam do czytania.Splyce jest potężną oraganizacją League of Legends,mało wie kto wie o tym,że od 2015 roku posiadają także organizację w Counter Strike Global Offensive. Splyce ma swoją siedzibę w USA oraz występuje w rejonie North America,a ich kapitanem jest. Posiadają swoją własną stronę internetową pod adresem,a do ich sponsorów należą między innymi:Poza zespołami w League of Legends oraz Counter Strike Splyce posiada także drużyny lub pojedynczych zawodników w grach takich jak:Co ciekawe ostatni turniej w CS:GO gracze Splyce rozegrali dwa miesiące temu,kiedy to w finale "ZOTAC 10 Year Anniversary World Cup" pokonali 2:0 VG.CyberZen,a mimo tego doszło do zmian w drużynie. Kilka godzin temu dowiedzieliśmy się o tym,że nowymi graczami zostali,oznacza to,że obecy skład amerykańskiej organicacji prezentuje się następująco:Czy nowi gracze zapewnią swojej drużynie silną pozycję na świecie lub chociaż w swoim regionie? Powiedziałbym,że aby tak się stało musi minąć wiele czasu. Zawodnicy będą musieli się zgrać i nauczyć kogo na co stać,ale czy Splyce da im wystarczająco czasu?