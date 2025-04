Gigantic! - kolejny Moba Shooter, który osiągnie sukces?

W ostatnim czasie na rynku gier królowały gry właśnie z gatunku MOBA Shooterów. Największą popularność uzyskał Overwatch od studia Blizzard Entertainment. Nie zapominajmy oczywiście o mniej znanych kolegach z branży, czyli Paladins, Paragon czy nawet Battleborn, które też znalazły swoich wielbicieli. Nadszedł niedawno czas otwartej bety dla właśnie omawianego dzieła. Czy dacie mu szanse? ;)

Beta znajduje się tu: https://www.gogigantic.com/en/

(W ww. betę można grać tylko na platformie XBOX One i Windows 10)

Gigantic! To w tę grę już teraz możecie zagrać! A dokładniej? 8 grudnia ruszyła oficjalna beta tej gry, dzięki czemu będziecie mogli w spokoju stwierdzić, czy jeżeli gra będzie wydana, to będziecie w nią maniaczyć czy też nie.

Gigantic odeszło od typowej struktury dla takiego typu gier, ponieważ gra będzie rozgrywała się z trzeciej osoby, a nie z pierwszej, tak jak Overwatch i Paladins. To może nadać świeżości nowemu MOBA Shooterowi, którego brakowało nam we wcześniej wymienionych tytułach.

Bohater dzisiejszego artykułu jest dzieckiem zespołu Motiga, dosyć nowego na rynku, nieprawdaż?

Pamiętajcie, czas do zapisania się jest ograniczony!

Głównymi celami gry są:

Choose! - Wybieraj z 16-tu bohaterów lub więcej jeżeli dojdą.

Fight! - Załaduj swojego bohatera do walki i siekaj, ciskaj i niszcz swoich oponentów.

Power Up! - Przywołaj, ulepsz i chroń swoją kreaturę, aby kontrolować mapę i zebrać moc!

Go Gigantic! - Pokonaj swoich wrogów, kontroluj mapę i upgrade'uj się, aby wywołać swojego Guardiana do starcia o gigantycznych proporcjach.

Bardzo typowo gra będzie opierała się na systemie 5v5, czyli walki dwóch pięcioosobowych drużyn. W każdej rozgrywce będzie trzeba wybrać jednego z szesnastu unikatowych postaci (np. Tyto, Charnok czy Griselma), po czym wejść z nią do gry i po prostu zacząć walczyć z oponentami. Każdej drużynie będzie pomagał Guardian kierowany sztuczną inteligencją komputera i to właśnie on jest głównym celem gry, a raczej jego życie, bo wygrywa pierwsza drużyna, która zabije Guardiana wrogów. Podczas samej rozgrywki będziemy mogli ulepszać naszą postać, aby stała się z każdą chwilą coraz to trudniejsza do zabicia, ale i mocniejsza.

Napewno ucieszy was wiadomość taka, iż Gigantic będzie grą darmową z mikropłatnościami, czyli sama rozgrywka będzie za darmo, ale będziemy mogli dokupywać do naszej postaci jakieś kosmetyczne elementy (prawdopodobnie skórki). Także nie musicie się bać o swój portfel.

Platforma: PC (Windows 10), XBOX One

