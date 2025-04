League of Legends - Reworki Warwicka i Galio już niedługo!

Warwicka

Obecny Galio został zaprojektowany przez rjcombo,a jego tańcem jest walec angielski. Gargulec posiada pięć skinów,a mianowicie:

Hextechowy Galio Galio Komandos Magiczny Galio Strażnik Galio Wytworny Galio Co czeka zapomnianą postać? Zastanawia się pewnie nad tym każdy gracz i wierzy,że będzie on równie dobry przeciwko postaciom AD jak przeciw tym pod AP.





Warwick to postać,którą trzeba lubić. W końcu chyba każdy gracz miał okazję zagrać nim chociaż jeden raz. Z ciekawostek warto wspomnieć,że taniec WW jest wzorowany na jednym z tańców Michaela Jacksona oraz co jest bardzo ciekawe w Australii mamy miasto noszące nazwę "Warwick". Krwawy Łowca posiada pięć skórek,mowa tu o:

Warwick Hiena Wielki Zły Warwick Wilk w Foczej Skórze Warwick Maruder Śnieżny Warwick Według mnie Warwick potrzebuje silnej inicjacji oprócz tej,którą posiada z ulta,wtedy mógłby być na prawdę bardzo potężny i ciężki do obalenia.

Wyczekiwane reworki nadchodzą wielkimi krokami!Riot od dawna decyduję na reworki swoich postaci. Ten dlabył planowany od 2012 roku i najprawdopodobniej wreszcie po pięciu latach może stać się on faktem. Tak zwany "WW" jest obecnie chyba jedną z najłatwiejszych postaci do jungli w grze,niestety jego problemem jest mała ilość umiejętności do inicjowania ganków. Sentymentalnie możemy wspominać Krwawego Łowcę granego przez profesjonalistach na topie podczas największych turnieji esportowych. Drugą postacią jaka może spodziewać się ogromnych zmian jest. Powyżej wymieniony champion jest bardzo wszechstronną postacią i chociaż rzadko to możemy go spotkać zarówno na topie,midzie i supporcie. Znany jako "Rozpacz Strażnika" świetnie sprawdza się przeciwko postaciom pod AP,ponieważ obecnie jego pasywka daje mu połowę punktów AP z jego odporności na magię.zapowiedział,że rework Warwicka pojawi się przed nową postacią. Biorąc pod uwagę,że nowi championi wychodzą średnio co dwa miesiące możemy przypuścić zmiany w okolicach stycznia i lutego. W przypadku Galio wiemy tylko tyle,że ma on dostać rework w 2017 roku.