Darmowa ikonka do League of Legends!

Wchodzimy na oficjalną stronę League of Legends i klikamy w news noszący tytuł "Sławy z Piltover" - http://eune.leagueoflegends.com/pl/ Zjeżdżamy do zakładki pt "Opowieści o bohaterach". Klikamy na napis "Darmowa ikona Plitover". Ciesz się ikonką!

Ikonka powinna zostać przyznana najpóźniej 27.12.16 w przeciwnym przypadku należy zgłosić się do supportu przed 10.01.17!

Przez kilka najbliższych dni możecie zdobyć nową ikonkę od Riot Games,teraz zajmijmy się tym jak ją otrzymać.Ikonki od Riot zawsze są fajnym urozmaiceniem,mimo że teraz posiadać może je każdy to za jakiś czas mogą być nie lada gratką dla kolekcjonerów! Dotyczy ona nowego eventu noszącego nazwę "Piltover"a wraz z nią możemy dowiedzieć się co nieco na temati co najważniejsze na temat(w tym przypadku mamy również komiks)! Będziemy mogli przeczytać również opowiadania "" oraz "",jest także mapa nosząca nazwę "". Natomiast dalsze elementy eventu nie są jeszcze znane,jednak przechodząc do konkretów. O ile ikona Teemonologii była zadaniem na minutę,może dwie to zdobycie nowej jest banalnie proste,co zaraz wam przedstawię: