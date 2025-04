Lukaszz

Sezon 7 w League of Legends zaczoł się wczoraj tj. 7.12.2016, wielu graczy ma w planach wbić wyższą dywizje niż w sezonie 6 dzisiaj dam wam kilka porad które pomoga wam w tych postanowieniach.

1.Podejdź do gry na luzie.

Nie traktuj gier rankingowych jak czegoś od czego zależy twoje życie. Nie zapominaj że jest to tylko gra, niepotrzebnie możemy zepsuć sobie zdrowie. Włacz gre i podejdź do niej jak do normala ze znajomymi, poprostu dobrze się baw!



2.Nie wywyższaj się nad innymi i nie obrażaj ich.

Do gry podchodź ze świadomością że wszsycy jesteście sobie równi, nie ma graczy lepszych i gorszych przecież jesteście na tym samym poziomie jak gracie razem, prawda?

Obrażanie innych w niczym ci nie pomoże, możesz komuś zepsuć dzień i obniżyć jego samoocene gdy zwyzywasz go od najgorszych, dodatkowa Riot może ukarać cię banem za niesportowa zachowanie.



3.Nie tiltuj się.

Na poczatku wytłumacze co to tilt ponieważ nie wszyscy może to wiedzą.

Tilt jest bardzo duże zdenerwowanie spowodowane tym że nam, coś nie idzie najczęsciej łaczy się on z flamem ponieważ gracze chcą odreagować na kimś swoje emocje. tak jak w przypadku flamu w niczym on nam nie pomoże, możemy tylko"zarazić" nim innych graczy co bedzie powodowało efekt kuli śnieżnej.



4.Przegrywasz? zrób sobie przerwe!

Jeżeli widzisz że gra ci nie idzie i przegrałeś już 2 gry pod rząd, odpocznij kilka godzin a nawet dzien i wróć do lola, po tym czasie uspokojony, nie ma co grac na siłę. Granie na siłe może spowodować tak zwany lose streak czyli bardzo duża ilość przegranych gier pod rząd. Taki zabieg powoduje zwiększenie się naszych nerwów oraz zaniżenie naszego MMR czyli systemu który odpowiada ile dostajemy LP/PL za gre oraz ile za nią tracimy (Im większe MMR tym więcej dostajemy i mniej tracimy, im niższe MMR tym więcej tracimy i mniej dostajemy.)





PAMIĘTAJ! Lol to tylko gra, nie ma co psuć nią sobie zdrowia czy realnego życia, niektórzy ludzie przenoszą zdenerwowanie ze świata gry do realu niszcząc tym samym relacje z rodziną czy znajomymi.

Czasami warto zrobić sobie dłuższa przerwe od gry np. Tydzień aby wrócić do niej z zaangażowaniem i radością.