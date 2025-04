gegeg3

Witajcie ! Dzisiaj zrecenzuje gre , ktora ostatnio podbiła serca fanow gier karcianych (i nie tylko!)

Gwint z dużym hukiem pojawił sie na rynku gier, oceny graczy sa fenomenalne, na czym polega sekret calej gry? Sam jestem fanem gwinta, mam w niej juz 44 lvl dlatego mysle ze moge wam troche o nim. Gwint mozna porownac co Heartstone, co ciekawe gra ta stanowi zagrozenie dla Heartstone ktore przeciez rowniez odnioslo duzy suksces. Do gry ( w wersji beta) mamy 4 talie, ponad 200 kart, mozliwosc tworzenia swoich tali, otwiernie beczek z ktorych dostajemy karty- a jesli te nie odpowiadaja nam mamy mozliwosc zniszczenia ich aby stworzyc wymażona karte, mimo ze gra jest dopiero w wersji beta, to juz ma potenjał. Do tego widac, ze deweloperzy staraja sie jak moga przez wydawanie ciaglych aktualizacjii. Rozgrywka sama w sobie chociaz nie wydaje sie na pierwszy rzut oka ciekawa, tak jesli sami sprobojemy zagrac w gwinta przekonamy sie , ze mineło juz kilka godzin a my nadal nie mozemy sie oderwać od gry. W kazdej rozgrywce są 3 tury. Aby wygrac cała potyczke jeden z graczy musi wygrać 2 z 3 tur. Pomagaja mu w tym karty z jego tali , ktore moze sam konstruowac. Deweloperzy zapowiedzieli tryb fabularny, co z pewnoscia jest bardzo ciekawe - w koncu mowimy tutaj o karciance.Mnie osobiscie gra bardzo sie podoba, chociaz momentami bywa nużąca, ale to dopiero 2 miesiace otwartej bety . mysle, ze gra spełnia wymagania nawet najbardziej wymagajacych użytkownikow. A zapowiada sie tylko lepiej! Serdecznie polecam wam tę gre, obiecuje ze nie zawiedziecie sie, oczywiscie najpierw musicie zarejestrowac sie a nastepnie czekać na klucz do gry ktory dostaniecie na maila. W wejsciu w swiat gry pomaga liczna ilosc samouczkow, gra jest darmowa z opcja mikroplatnosci, jednak nie wystepuje tutaj ,,pay to win`` poniewaz gra dobiera nam przeciwnikow na naszym poziomie. Tworcy gry zapowiedzieli tez gry rankingowe.