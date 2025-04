Nadchodzą nowe skiny Heartseeker i Warring Kingdoms!

Nowe dźwięki Zmiana wyglądu Valora Nowy wygląd powrotu oraz umiejętności

1350 RP

975 RP

Heartseeker Lucian - https://www.youtube.com/watch?v=PUL5MhiWjcw

Heartseeker Qiunn - https://www.youtube.com/watch?v=QPov_QPTrxM

Warring Kingdoms Azir - https://www.youtube.com/watch?v=Yt0l8x-vGy8

Warring Kingdoms Vi - https://www.youtube.com/watch?v=sPmjS9ZkX-k

Warring Kingdoms Garen - https://www.youtube.com/watch?v=vDvDzdKed2o

Dreadnova Gangplank - https://www.youtube.com/watch?v=gKce96nhHVY





Szczegółowe daty pojawienia się skinów nie są znane!

Riot zapowiedziało nowe skiny,które możemy zobaczyć już na serwerze testowym.W League of Legends mnoży się od przeróżnych skinów,ale te zapowiedziane wczorajszego dnia według mnie zapowiadają się wręcz doskonale. Co ciekawe Riot Games przedstawiło nam już skiny walentynkowe,a mowa tu o -. Ta druga skórka ma przynieść nam wyjątkowo wiele zmian,a mianowicie:Wcześniej będziemy mieli jednak doczynienia z innymi skinami! Co ciekawe Riot przedstawił skrókę do,która według mnie zapowiada się bardzo ładnie (być może jest to spowodowane tym,że posiadam na nim siódmą maestrię),w tym przypadku według mnie należy zwrócić szczególną uwagę no "E" postaci wyglądające wyjątkowo estetycznie. Oprócz tego będziemy mieli możliwość zainwestowania w nowego. Jest to kolejny intrygujący design,więc może on być sporą gratką dla graczy używających wcześniej wspomnianego championa. Inną postacią,którą Riot obdarzy skinem jest. U niego polecam przyjrzeć się intrygującej animacji powrotu,podczas której gra on w warcaby. Ostatnią postacią,która zostanie obdarzona nową skórką jest,która jak na mój gust została ładnie narysowana i też chętnie zainwestowałbym w nią! Ceny mogą ulec zmianie,ale jak na razie ceny postaci na serwerze testowym prezentują się następująco - Gangplank,Vi,Azir,Garen oraz Lucian kosztują,natomiast Qiunn