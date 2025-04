Opisze wam to tak jak będę potrafił:

Nie będziecie potrafili grać na postać,której nie rozumiecie,której umiejętności wogóle nie znacie,więc sprubujcie poznać umiejętności tej postaci,oraz samemu nią zagrać by zobaczyć co nią można a czego nie.

Najlepiej też zobaczyć filimki,jak grają tacy Pro Plajerzy tą postacią.

Jednym z moich ulubionych sposobów jest ten by poprosić znajomego,który ma tego champa i żeby zagrał nim przeciw tobie na trybie (Niestandardowa)[Custome]

Sprawdzajcie jakie buildy na znienawidzonego Championa możesz zbudować,ponieważ przedmioty Polecane nie służą do ich wybierania,tylko one są dla początkujących....To znaczy też trzeba ich używać,ale wiedzcie,że na każda gre nie możecie ich używać bo np. (Gracie w tryb ,,One For All,, ,,Jeden za wszystkich,, i gracie 5 Rammusów vs 5 Katarin i w przedmiotach polecanych na Rammusie macie,żeby kupować Full Pancerz a to raczej na Katarine nie bezie wogóle potrzebne,ponieważ ona jest pod AP czyli na nią potrzeba odporność na magie ,,Magic Resiste,,)Itemki...no właśnie ale to nie wszystko,jeśli gracie gre Rankingową widzicie jakiego macie przeciwnika i możecie wybrać takie RUNY i SPECIALIZACJE jakie będą wam potrzebne.Warto jest sprawdzać jakie postacie was Kontrują,jakie wy kontrujecie,oraz z jakimi macie synergie czyli dobrą współ pracę(Dla przykładu macie aplikacje,,Champions Build,, na Telefony z systemem Android)

Są też inne aplikacje,które pozwolą wam sprawdzić jaki wasz przeciwnik ma poziom Maestri daną postacią.

Myślę,że to wam naprawdę się przyda w grze na postacie,których nie zbyt znacie,a chcieli byście wygrywać przeciw nim.Ja się żegnam i do następnego....Narka :D







U graczy Ligi Legend występuje ciągle ten sam problem,wiecie jaki?....No właśnie,każdy z nas ma postać,której nie nawidzimy z racji,że nie potrafimy na nie grać i przez to zawsze przegrywamy linie,ale ja opracowałem sposób jak poradzić sobie z tym problemem.Zapraszam.....