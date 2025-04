WIĘZIENIE ZA PRZEGLĄDANIE TERRORYSTYCZNYCH STRON INTERNETOWYCH?

dawidus887

Francuskie media doniosły o nietypowym skazaniu mężczyzny przez sąd za odwiedzanie strony wspierającej ISIS

Oskarżony został skazany na dwa lata więzienia oraz grzywnę 30 tysięcy euro. Jejku.

Każdy z nas zdaje sobię sprawę, że walka z terroryzmem musi być stanowcza i nie patrząca na cenę przedsięwzięcia, ale czy same podejrzenia wystarczą, aby skazać mężczyznę?



Prawdą jest to, że nie znamy kulis zatrzymania, znamy tylko pojedyncze szczególiki, dlaczego tak się stało. Faktem jest to, że mężczyzna regularnie odwiedzał stronę internetową wspierającą Państwo Islamskie. Podczas śledztwa bronił się tym, że zaglądał tam z ciekawości, ale dochodzenie wykazało że to nie był jedyny powód odwiedzania tej strony.



Na swoim komputerze miał ustawioną znaną wszystkim flagę ISIS Daesh, a hasło do komputera było związane z atakiem terrorystycznym w Paryżu na koncercie Eagles of Death Metal. Policja zabezpieczyła na jego telefonie filmy i zdjęcia z egzekucji Państwa Islamskiego.



Ale dalej brakuje nam dowodu na to, że mężczyzna planował jakikolwiek atak. Zmienił się jego wygląd, przez to że wyhodował brodę i zaczął nosić mundur. To już potrafi być przerażające. Wyobraźcie sobie, że jest to osoba która mieszka niedaleko was.



W mojej opinii, takowe zatrzymanie jest jak najbardziej uzasadnione, aczkolwiek wyrok, który nie jest niczym poparty wydaje się być conajmniej dziwnym. Mimo to, obcowanie z dżihadżystami powinno być karane i ukłony dla Francuskiej Policji, która pokazuje, że jeszcze ma coś do powiedzenia.



Co Wy sądzicie na ten temat? Co Wy byście zrobili na miejscu osoby, która podejmuje decyzję o jego zatrzymaniu?