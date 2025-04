Jakie najlepsze słuchawki w przedziale cenowym 100/200/300 PLN

JestemAleMnieNieMa

Witajcie! Dziś pokaże wam najlepsze słuchawki do 100/200 i 300 zł ZAPRASZAM!

Słuchawki do 100 PLN

TRACER DRAGON

Słuchawki za około 70-80 zł a nawet sobie radzą w tym przedziale cenowym. Wad jest dosyć dużo ale czego się spodziewamy w tej cenie.ma też trochę zalet ale nie jest ich tak dużo jedna z nich jet to gdy po dłuższym użytkowaniu po prostu boli głowa.

Dane techniczne:

Typ słuchawek Douszne

Długość kabla 2 metry w oplocie z materiału

Podłączenie do Komputera MINI JAC

Mikrofon na Pałąku

Słuchawki do 200 PLN

Teraz legenda Razer Kraken USB

Słuchawki bardzo sławnę i to dobrze bo są bardzo dobre..Dzwięk i wygląd to główne cechy tego produktu no ale... mikrofonem to sie nie popisali gdyż do nagrywania po prostu się nie nadaje, ale do grania ze znajomymi jak najbardziej :D

Dane Techniczne

Typ słuchawek Douszne

Długość kabla 2 metry

Podłączenie do Komputera USB

Mikrofon na pałąku

Słuchawki do 300 PLN

HyperX Cloud Black

Naprawdę bardzo fajne wygłuszające, dźwięk też bardzo pzyjemny dla ucha.Słuchawki są bardzo solidne ponieważ szkielet zrobiony jest z aluminium.Co do poduszek na uszy są bardzo miękkie i wygodne

Dane techniczne

Długośc przewodu 1m

Podłącznie do komputera MiniJack 3.5 mm

Membrany 53mm

Słuchawek tych używa się w przerurznych turniejach e-sportowych. Wiele osób prywatnych takich jak streamerzy czy YT-berzy też decyduję sie na zakup tych słuchawek ze względu na ich cenę i jakość wykonania czy na dźwięk który jak na tą cene i tak jest lepszy niż świetny.

Więc to by było na tyle z tego artykułu. Wszystkie informacje pozyskałem dzięki stronom:

-Morele

-MediaMarkt/Media Expert

-Komputronik