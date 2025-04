FNX ODCHODZI Z SK GAMING!

dawidus887

Fnx, gracz, a właściwie były gracz SK Gaming, jedna z historycznych osób, które wygrały 2 majory pod rząd i przez długi czas dominowały scenę CS:GO.

FNX (według informacji z HLTV) posiadał K/D Ratio 1.11 podczas swojej profesjonalej kariery, które jest całkiem wysokie, w porównaniu do innych osób, oczywiście trzeba na to patrzeć przez pryzmat, że nie grał zbyt długo, ale jednak.



"O Jego odejściu dowiedzieliśmy się z sławnego portalu HLTV.org, który podał informację, że na najbliższym turnieju ECS Season 2 i najbliższym Majorze, topowy zespół zagra z foxem. Oficjalnej informacji jako takiej nie było, ale to nie znaczy że to nie jest prawda, a właściwie to jest już przesądzone. Koledzy z sk gaming coraz to chętniej udzielają się na ten temat, jedną z pierwszych osób był Fernando „fer” Alvarenga, który zdementował plotki, jakoby odejście fnxa było spodowowane "odbiciem" dziewczyny swojemu koledze z drużyny.



Napisał tak (po przetłumaczeniu):

"Kiedy dokonaliśmy ostatnich zmian w zespole, byłem smutny z powodu straty tego gracza z mojego codziennego życia, jednak jednocześnie wiedziałem, że zmiany są niezbędne by wszystko zaczęło dobrze działać [...] Musimy oddzielić przyjaźń od pracy. [...] Szczerze, większość z Was nie zna szczegółów i najprawdopodobniej nigdy ich nie pozna, ponieważ prawidłową rzeczą jest dotrzymać tajemnicy."



I tak też ja sądzę, dlatego nigdy nie powinniśmy wdawać się w takowe plotki, które mogą skrzywdzić wiele osób i doprowadzić do ich załamania. Mam nadzieję jednak, że wszystko dobrze się skończy i nowi zawodnicy odnajdą się w swoich drużynach!



A Wy co sądzicie o tej zmianie? Jaka będzie nowa drużyna fnx'a?