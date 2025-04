Jak gracze wpływają na siebie?League of legends jak sprzeciwdziałać psychice w grze?

Za nim zaczniecie grać i zanim przystąpicie do komputera/laptopa najlepiej uchylcie okno,przy świeżym powietrzu,nasz mózg jest odprężony i spokojniejszy.

Najlepiej też upewnić się,że nie jest się głodnym,oraz obok stanowiska przygotować sobie jakiś napój.

Gdy zaczniecie grać,zapamiętajcie sobie NAJWAŻNIEJSZĄ rzecz,nie ważne jak ktoś bedzie z waszej drózyny feedował,trolował lub bedzie was obrażał,poprostu nie odpisujcie,jeśli będziecie tym samym odpisywać to wasza psychika się buntuje,a to nie tylko w grze wam może utrudniać,lecz też po za życiem wirtualnym,możecie stosować przemoc,dużo przeklinać itp.

Najlepiej się odpręzyć,a jesli to wam nie pomaga,zagrajcie sobie jedną girekę w LoLa a później w coś spokojniejszego,lub zróbcie sobie przerwę.Nie zakazuję wam grać,ale pamiętajcie,że wsyztsko ma swoje granice i jeśli ktoś was nęka,poprostu go zgłoście zamiast tym samym u odpowiadać,bądzcie mądrzejsi,bo to świadczy o późniejszym życiu nie tylko towarzyskim.Gra nie ma was denerwować tylko odprężać,gdy przegracie rankeda przez słabą drózynę powiedzcie sobie... ,,Aaa to tylko gra :D Następną gre wygram,a jeśli nie to i tak kiedyś napewno,,.

Też jeśli pod czas gry jesteście bardzo zdenerwowani,może to wpłynąć na waszą grę,pod czas nerwu i złości nie panujecie nad sobą i nie robicie tego co chcecie bo nie myślicie o niczym tylko o osobie,która was wkurza.

Panujcie nad sobą gracze nie tylko LoLa,ale innych gier.Myślę,że to pomoże wam ponieważ przez słabą psychikę spowodowaną oddawania komuś przegrywacie 38%więcej meczy.Pozdro i zapraszam do przeczytania moich innych poradników.

Zastanawiacie się:O co mu chodzi?....O jakiej psychice ?Otusz....League of Lgenends jest dla ludzi o mocnych nerwach,lecz tutaj pomogę wam opanować psychike pod czas gry...