Jak grać nowym Fizzem

olafwita

Zastanawialiscie się jaki jest nowy build na fizza i jak nim grać? Tu macie odpowiedź.

Na początku zastanawiacie się na pewno co się pierwsze ulepsza. Powinno ulepszać się W,E,Q, niektórzy ulepszają najpierw e ale to jest złe.

Przedmioty. Na pierwszy przedmiot na pewno trzeba kupić Zmorę Licza, po urzyciu umiejętnoci następny podstaawowy atak zadaje obrażenie magiczne. Potem najlepiej kupić Obuwie Maga, które daje +15 przebicia odpornosci na magię(zwykłe buty należy kupić w trakcie składania zmory, najlepiej po pierwszym cofnięciu się do bazy). W zależnosci czy wasz przeciwnik jest ad, czy ap składa się Klepsydrę Zhonyi(ad), bądź Berło Odchłani(ap). Dają one odpornosć na magię lub pancerz. Gdy brakuje ci obrażeń kup Zabójczy Kalepusz Rabadona, daje on duże wzmocnienie mocy umiejętnosci. Jeżeli twój przeciwnik pomysli i kupi przedmioty z odpornoscią na magie niezbędny jest Kostur Pustki, dzięki niemu zyskasz duże przebicie odpornosci na magię(+35). Ostatni przedmiot jest praktycznie dowolny. Wszystko zależy od tego czego potrzebujesz. Gdy masz problemy z umieraniem kup Anioła Stróża.

Gdy przyjdzie czas na rozgrywkę i wiecie co ulepszać nic wam to nie da. Musicie wiedzieć jak grać. Przede wszystkim do 2 albo 3 poziomu nie należy wchodzić w wymiany z wrogiem. Jeżeli przeciwnik podejdzie na blisko uderzcie go z podstawowego ataku i odejdżcie, gdy trójząb nad wrogiem będzie pełny, doskoczcie do niego z Q i urzyjcie W żeby zadać sporo obrażeń. Gdy przeciwnik zobaczy wasze zdolnosci nie będzie tak blisko podchodził. Gdy będziecie mieli 6 poziom wreszcie będziecie nogli użyć całego comba. Używacie R, następnie Q żeby zbliżyć się do przeciwnika, a gdy trójząb będzie pełny użyj W. E zostawiamy na wszelki wypadek na przykład przeciwnik użyje błysku.

To by było na tyle mam nadzieje że polubicie tą postać, a jak już ją lubicie to ją polubicie jeszcze bardziej.