Co dalej z Twoim kontem facebook jeśli umrzesz? Dostanie specjalny status!

dawidus887

Co sie dzieje z naszym kontem po naszej śmierci? Są trzy opcje. Jakie? - Wszystkie opiszę w tym artykule!

Pierwsza opcja - czyli ustawienie statusu "in memoriam" wymaga podania przez rodzinę : Imienia i Nazwiska, daty śmierci oraz aktu zgonu. Wszystko to pozwala na ustawienie konta w specjalnym statusie, który praktycznie nie zmienia za dużo. Jedynie konto zmarłego nie pojawia się w proponowanych znajomych oraz oczywiście nie można go do naszej bazy znajomych dodawać. Na tablicy w takim koncie pisać można wspomnienia o danej osobie. I to wszystko. Warto?



Druga opcja - potrzebujemy takich samych dokumentów jak wyżej, tylko że zamiast ustawienia specjalnego statusu, takowe konto jest usuwane i nie pozostawia po sobie żadnego widocznego śladu. Troche smutne, ale chyba lepsze od pierwszej opcji.



Ostatnia opcja - przejęcie władzy nad naszym kontem poprzez opiekuna, którego możemy sobie ustawić w opcjach naszego konta. Istotne jest to, że przecież nie musimy rzeczywiście umrzeć, aby dana osoba mogła nam grzebać w koncie. Dlatego warto wybrać na to miejsce osobę stosowną. Osoba, która jest opiekunem dostęp do naszego konta ma bezpośrednio z swojego profilu. Wydaje się to być najprostszym i najszybszym rozwiązaniem o którym warto zawiadomić osoby najbliższe, aby nic po ich śmierci nie było niepotrzebnie eksponowane w sieci.



Przy tej okazji, pamiętajmy co wstawiamy na portale społecznościowe i starajmy się, aby tego było jak najmniej, ponieważ takowe portale tylko zbierają o nas informacje. Większość rzeczy które teraz bezmyślnie wstawiamy, niedlugo będą nas wstydzić, a chyba nikt tego nie chce. Tymbardziej, że jest to widoczne dla dużej grupy ludzi, której w pewnym stopniu nie znamy. Jeszcze gorzej jest z postami kompletnie publicznymi. Pamiętajmy o swojej prywatności.