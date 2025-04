Witam przedstawię tobie 5 sposobów na zwiękrzenie ilości fps w grze.1.Wejdź w ustawienia graficzne gry i wszystko pozmieniaj na ustawienia najniższe.2.W konsoli , którą uruchomisz wciskając tylde( ` ) i wpisujesz cl_forcepreload 1 i fpsmax 03. ( Jeśli grasz na laptopie ) W pasku zadań klikasz na znaczek baterii.Wybierz plan zasilania i zmieniamy na Wysoka Wydajność4.Wchodzisz w steama BIBLIOTEKA-GRY i na naszego CS klikamy prawym przyciskiem myszy potem WŁAŚCIWOŚCI-USTAW OPCJE URUCHAMIANIA i wpisujecie te komendy :-console -novid -high -refresh 144 -threads 4 -nod3d9ex -nojoy -freq 144 -mat_queue_mode 2 -processheap +mat_queue_mode 25.Klikacie w TEN KOMPUTER prawym przyciskiem myszy na właściwości.Po lewej stronie znajduje się ZAAWANSOWANE USTAWIENIA SYSTEMU klikacie w to potem na GÓRZE pisze ZAAWANSOWANE klikamy w to po kliknięciu naszym oczom ukazuje się WYDAJNOŚĆ-klikamy w ustawienia- EFEKTY WIZUALNE i zaznaczamy DOPASUJ DO UZYSKANIA JAK NAJLEPSZEJ WYDAJNOŚCI.BONUS:Jeśli niezależy tobie na wyglądzie gry wchodzisz ustawienia wideo w CS-ie i zmieniasz proporcje ekranu na najmniejsze równierz zróbcie to z rozdzielczościa.Myślę że pomogłem.Miłej Gry.Ciekawe info o grze:

Counter Strike Global Offenisvie (CSGO) - wieloosobowa gra komputerowa z gatunku firstperson shooter, stworzona oraz wydana przez studia VALVE CORPORATION i HIDDEN PATH ENTERTAINMENT, które wjuż wcześniej pracowały nad COUNTER-STRIKE: Surce.Jest to najnowsza część z serii Counter-Strike.Counter-Strike Global Offensive wydano 21 sierpnia 2012 roku na platformę STEAM.Gra jest dostępna na platformach :Windows, Linux, OS , XBOX 360 oraz PlayStation 3.