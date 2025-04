League Of Legends Poradnik Bohatera Miss Fortune

Witam wszystkich bardzo serdecznie mam na imię Sebastian. Posiadan dewizje silver III. Moją ulubioną pozycja w grze League of Legends jest Ad carry (adc). Meinuje postać Miss Fortune posiadam na niej 7 lv oraz 103 535 masteri. Zapraszam do poradnika na temat tego bohatera

Na początek jej plusy i minusy:



Plusy:

Bardzo szybka dzięki W.

Nie jest zbyt ciężka do opanowania

Ultimate zadaje ogromne obrażenia obszarowe



Minusy:

Nie może się poruszać gdy użyje ulti.

R zadaje obrażenia na kształt stożka przez co można łatwo uciec

Opis umiejętności:

Bierna



Zadajesz większe obrażenia za każdym raze gdy zatakujesz nowy cel. Bardzo dobra umiejętność do zabijania minionów na lini, gdyż zadajesz im większe obrażenia, a tak że dobra umiejętnośc do obijania przeciwników na lini

Q-Dwustrzał

Wystrzeliwuje pocisk który odbija się od pierwszego wroga i trafia przeciwnika z nim. Druga osoba otrzymuję większe obrażenia Uwaga jeśli pierwszy strzał zabije cel, drugi cel otrzyma 50% więcej obrażeń. Bardzo dobra umiejętność do obijania wrogów a jeśli zabijesz stwora z Q a potem trafi to we wroga to zadasz ogromne obrażenia !!! To jest bardzo ważne jeśli opanujesz tą umiejętność możesz z łatwością wygrać linie.

W- Szybki krok

Passywa: Gdy przez 5 sekund nie otrzymamy obrażeń dostajemy dodatkową prętkoś ruchu

Użycie: Przyznaje nam dodatkową prętkość ruchu.

Za każdym razem gdy zatakujemy nowy cel (Umiejętnoś Bierna) W mf odnawia się szybciej.

E-Dzeszcz kul

Ostrzeliwujemy dany obszar i spowalniamy wszystkich, którzy się w nim znajdują. Ta umiejętność kosztuje dużo many więc zalecam nie używać jej zbyt dużo, a przez to że ma to przelicznik AP i tak nie zadaje dużo obrażeń.

R-czas na ostrzał

I w końcu to z czego jest znana MF. Wystrzeliwuje kilka seri w stożkowy obszar. Z doświadczenia wiem, że najlepiej jest to stosować z użyciem jakis CC (np. Ulti malphite czy ulti leony)



Postawa na lini

Na lini najważniejsza jest oczywiście farma dzięki pasywce jest nam łatwiej farmić raz poraz obijamy przeciwnika z Q oraz autoatackami (chodzi tu o pasywe) z lini wracamy dopiero gdy stać na na przedmiot "K.W. miecz" (1.300) i dążymy do kupienia "Złodzieja esencji", który przywaca nam mane za karzdym trafieniem krytycznym potem kupujemy buty. Buty razem z passywą dają nam naprawde wielkiego sppeda co do butów to polecam kupić "Nagolenniki Berserkera" albo "Buty szybkości" Wedle uznania "Buty mobilności też są całkiem spoko. Następnym przedmiotem jest kosa statikka. Dlaczego ? Bo zwiększa nam: ruch, prętkość ataku oraz szanse na trafienie krytyczne. Potem kupujemy Krowpijec i mamy do wyboru: Ognista armata, Widmowy Tancerz, Ostrze nieskączoności oraz Anioł Stróż. Wszystko zależy od was.

Co do run i specjalizacji się nie wypowiadam, ponieważ sam się na tym nie znam, Dziekuje za przeczytanie mojego poradnika, Pozdrawiam Sebastian

Ps. przypominam o ustawie z 4 lutego 1994 r na temat praw autorskich