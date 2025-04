recenzja gry team fortress 2

Team Fortress 2 – darmowa drużynowa wieloosobowa gra komputerowa z gatunku first-person shooter stworzona przez Valve Corporation jako kontynuacja Team Fortress Classic.

Data wydania gry: 9 października 2007

Producent: Valve Corporation

Platformy gry: PlayStation 3, Xbox 360, Microsoft Windows, Linux, Mac OS

Twórcy: Robin walker, John cook

Wydawcy: Valve Corporation, Electronic Arts, Buka Entertaiment

Nominacje gry: Nagroda VGX: Najbardziej wciągająca gra

Gra oferuje nam 9 klas postaci : ofensywna scout, żołnierz i pyro część obrony to : demoman, gruby i inżynier oraz ostatnia klasa wspomagania : medyk, snajper oraz szpieg. Każda z klas różni sie nie tylko wyglądem oraz sposobem gry, a także sposobem mówienia np medyk mówi po niemiecku. Do każdej z postaci trzeba dobrać odpowiednią taktykę skautem musimy zwracać uwage jego szybkoscią i długim skokiem ma mało punktów życia, żółnierz bazuka strzela z potężnej bazuki pociski może sie również na nich odbijać, posiada on 200 punktów życia, pyro to inaczej gazownik ma swój miotacz ognia najlepiej podchodzić od tyłu do wrogiej klasy z innej drużyny, demoman ma granatnik dobry do rozwalania wielu celów ale ma również samo przylepne granaty więc lepiej na nie uważać warto nim grać gdy jest koło niego medyk, gruby odwrotnie od skauta ma dużo punktów życia ale wolno biega jego minigun rozwala każdego a przy pomocy medyka jest do nie pokonania, inżynier szotgan klucz francuski oraz narzędzia typu działko dyspenser oraz portale najlepiej nim grać przy bazach oraz blisko przeładowań amunicji, medyk leczy każdego lecz lecz lecz nim, snajper snajperem grać najlepiej gdzie jest dobra kampa bo inaczej ktoś może go sciągnąć i ostatnia klasa szpieg szpieg może zadzgać każdego swoim nożem oraz może być nie widzialny szkoda tylko że każda klasa ma tylko 3 bronie do wyboru bo patrząc na mapy najlepsze są 2 pierwsze więc mamy tylko 2 bronie bo 3 to raczej średniowiecze jedynie tylko inżynierzy oraz szpiedzy mają 5 broni. Największa zaleta TF2 to prędkość rozgrywanej rywalizacji lecz można to czasami nazywać haosem ten haos pomagają nam ogarnąć nasi przyjaciele w zamian za asysty jeśli ktoś jest medykiem i leczy i jego pacjent kogoś zabije to ten medyk też dostanie 1 killa. Kolejny element popularny w tych typu grach są statystyki w TF2 nie dużo one pokazują ale jakieś pokazują ale też mamy osiągnięcia za które można zdobyć różne bronie lub inne rzeczy do naszego ekwipunku a propo rzeczy można też sie wymieniać z innymi graczami oraz z botami na różnych stronach ale niektóre strony są banowane za kradzieże. Tak zwanymi klonami TF2 są OVERWATCH oraz PALADINS. TF2 to nie jest gra typu COD lub inne to typowa gierka na odpoczynek oraz zabawe nie ma tu żadnej rywalizacji że ktoś jest lepszy gra ma spełniać wymagania odpoczynku oraz zabawy z rozgrywki. Podsumowując TF2 jak każda gra ma pozytywne jak i negatywne poczucia innych graczy plusem tej produkcji jest napewno grafika, gra darmowa do pobrania i humor a minusy to mała ilość lokacji oraz ponownie małe skomplikowanie rozgrywki która pewnie części graczy będzie słabą stroną tej gry z mojej strony gra otrzymuje ocene 8/10 urzekła mnie grafika sens gry i moduły gry ale na dłuższą gre np granie cały dzień gra robi się nudna mam nadzieje że moja recenzja zachęci kogoś do gry do usłyszenia cześć !!!