Czy jest ktoś z graczy PS4 kto nie słyszał o tak wspaniałej grze jakom jest The Last Of Us na 99,9% NIE

Śmiem twierdzić że ten tytuł jest równie dobrze znany graczom PC, ta wspaniała gra wkońcu doczekała się kontunuacji

jeżeli interesuje cię coś więcej zapraszam!

The last of Us jedna z najbardziej, jak nie najbardziej utytułowanych gier na platforme PlayStation. Pod koniec stycznia 2014 gra miała na koncie

już 231 nagród.W tym kilkanaście dla najlepszej gry roku 2013/2014.



Kilka dni temu odbyło się PlayStation Experience 2016 gdzie owa gra została ujawniona wraz z innymi premierami,

przez wielu tak wyczekiwany tytuł ujżał światło dzienne.

Akcja gry będzie się odbywała 5 lat po zakończeniu wydarzeń z pierwszej części.

Po obejrzeniu zwiastunu wiem napewno że klimat gry będzie taki sam, jak nie lepszy od częsci pierwszej.

Ellie śpiewająca i grająca na gitarze w opuszczonym domu pełnym trupów, mroźi krew w żyłach i jeży włosy na głowie.

Nie ma jeszcze szczegółowych informacji co do premiery ale można mniemać że premiera tej gry odbędzie się w 2018roku.

Nie moge doczekać się premiery odkąd pierwszy raz zagrałem w TLOU w 2013roku nie mogłem doczekać się kontynuacji. Jeżeli posiadasz ps3 lub ps4 grzechem jest nie zagranie w ten tytuł

Warto jeszcze dodać że ujawniono takie gry jak:

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

The Last Guardian

Nioh

Vane

Gravity Rush 2

Yakuza Kiwami and Yakuza 6

Oraz DLC do Uncharteda 4

UNCHARTED: The Lost Legacy