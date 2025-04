Fifa ultimate team-Budowa składu

kowalskipawel11interia

Ultimate team-To tryb w fifie,w którym dzięki kartą zawodników budujemy swoją drużyne marzeń

1.Zdobycie zawodników-Istnieją dwa sposoby

-Otwieranie paczek,nie opłacalny(chyba ,że masz naprawdę duże szczęście i trafiasz Reusa,Ronaldo czy innych drogich i wysoko ocenionych graczy.)

-Handel kartami na rynku,ten sposób jest dużo bardziej opłacalny.

Prosty przykład w poniedziałek kupujesz karte Grzegorza Krychowiaka za 1500 coinsów ,później czekasz do piątku i sprzedajesz go za 2500 coinsów.Ze względu na lige weekendową w piątek wiekszość złotych i użytecznych srebnych kart jest droższa.

2.Dobór odpowiedniej formacji i graczy.

Na początku możemy odrzucić formacje z 3 i 5 obrońcami.Trzeba pamiętać ,że w każdym składzie musi być przynajniej jeden defensywny pomocnik,jest on mózgiem zespołu(musi on być wysoki,silny i mieć tempo w okolicach 70),oprócz niego w składzie nie może zabraknąć skrzydłowych lub bocznych pomocników(muszą mieć wysoko ocenione tempo 85+ i najlepiej podania na przyzwoitym poziomie 75+).Bramkarz czyli jedna z ważniejszych roli w zespole,dobrze by było gdyby miał 185cm(i powyżej)wzrostu,Przy środkowych obrońcach należy zwracać uwage na Tempo(70+) ,umiejętność gry w defensywie (80+) i fizyczność(80+) oraz wzrost ,jednak przy innych dobrych statystykach nie będzie przeszkadzać.

3.Nastawienie psychiczne w meczach

Po serii przegranych lepiej zostaw pada i może lepiej pograj w coś innego.Przy bardzo dużym zdenerwowaniu grasz gorzej, o wiele gorzej.Pamiętaj też żeby nie lekceważyć przeciwników z słabszym składem,działa to też w drugą strone nie nastawiaj się na odrazu na przegraną jeśli grasz na skład w którym jest przykładowo trójka z przodu to Eden Hazard,Sergio Aguero i Alexis Sanchez.Skład może być dobry ,ale sami zawodnicy meczu nie wygrają.