Czym jest Unity 3d?

Unity 3d to silnik na którym możemy oprzeć nasze pierwsze prototypy gier, jak i tworzyć takie na skalę światową. Jesgo uniwersalność polega na możliwościach zawartych w darmowej jego wersji, który dzisiaj omówimy.

Na wstępie zaznaczam, że oprócz wersji darmowej, mam rówież trzy inne wersje -

PLUS - obecnie 35$ (miesięcznie)

PRO - obecnie 125$ (miesięcznie)

Jest również do nabycia wersja ENTERPRISE, która przeznaczona jest już raczej dla poważnych firmy, a niżeli dla niezależnych twórców. By ją kupić, trzeba skontaktować się z Unity. To tyle słowami wstępu, więc przejdźmy do nieodpłatnej wersji silnika.





W Unity 3d FREE mamy możliwość tworzenia zarówno gier 3d jak i 2d na różnych platformach m.in android czy IOS. Po zainstalowaniu dostajemy rówież proste środowisko programistyczne o nazwie Mono Develop, w którym mamy możliwość pisania w języku C Sharp i Java. Możemy pisać tam skrypty, by nasza gra zaczęła się "ruszać". Masa możliwości przytłacza nowego użytkownika, który jednak nigdy nie zostanie sam, ze względu na ogromną ilość możliwości, poradników, kursów, filmów a nawet książek związanych z tym że programem. To tutaj odnajdziemy najlepszy start w świecie tworzenia mniej i bardziej zaawansowanych gier. Niech słowo FREE was w żadym stopniu nie zraża. Nie jedna bardzo dobra gra w choćby Sklepie Play zawiera na początku znak wodny od Unity, świadczący o tym że ta produkcja została stworzona właśnie przy pomocy darmowej wersji tego programu. Bardzo prosty w obsłudze interfejs i nietuzinkowa ilość materiałów dostępnych do pobrania z asset store zaaplikowanego już w programie daje ogromne możliwości pod każdym względem.



Oto przykładowe tytuły gier stworzonych w Unity 3d:

- Slender: The arrival

- The train

- The light

I wiele, wiele więcej innych świetnych produkcji.



To tyle na dziś, tym artykułem chciałem każdego niezależnego twórcę gier wyłącznie naprowadzić na dobrą drogę przy wyborze odpowiedniego silnika.

Pozdrawiam serdecznie - stawiar