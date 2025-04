Recenzja gry The Talos Principle, czyli filozoficzne rozkminy.

Nastała era gier, które mają tylko i wyłącznie śmieszyć, które nie mają już żadnego drugiego dna, a nawet to pierwsze dno wydaje się wątpliwe. Czy w tej erze jest miejsce na filozofię i powolne zagadki logiczne?The Talos Principle to właśnie taka gra, w której twoja przepona nieco sobie odpoczne, lecz za to mózg będzie pracował na pełnych obrotach.

Nastała era gier, które mają tylko i wyłącznie śmieszyć, które nie mają już żadnego drugiego dna, a nawet to pierwsze dno wydaje się wątpliwe. Czy w tej erze jest miejsce na filozofię i powolne zagadki logiczne?The Talos Principle to właśnie taka gra, w której twoja przepona nieco sobie odpoczne, lecz za to mózg będzie pracował na pełnych obrotach.

A co ty byś zrobił, gdybyś nagle obudził się jako robot wsród wysp z zagadkami, a głos z nieba podający się za Boga kazałby ci rozwiązywać zagadki? Powiem tak: opcje są dwie. Słuchać co mówi, albo po prostu nie grać.Chwilę po rozpoczęciu gry dowiadujemy się, że mamy dostęp do wszystkich miejsc w krainie oprócz pewnej wieży, na którą nie wolno nam wchodzić. Czy coś wam to przypomina? Właśnie tak - zakazany owoc.

The Talos Principle przeplatają na przemian logiczne zagadki i fizoloficzne przemyślenia, co opisałem przed chwilą w dużym skrócie. Przemierzając labirynty będziemy zadawać sobie dosyć trudne pytania. Pomiędzy zagadkami można znaleźć popsute komputery z fragmentami archiwów internetu z odległej przeszłości (dla nas - teraźniejszości) oraz szukać na ścianach kodów QR zostawionych przez poprzedników. Tylko czy naprawdę był ktoś przed?

Niestety, nawet w grze filozoficznej nie obyło się bez brutalnych strzelanin. Ale to nie my strzelamy, tylko strzelają do nas. To działka i inne maszyny (strzegące klocków, które mamy zdobywać) zrobione przez naszego ukochanego Boga. Na szczęście w każdej zagadce możemy znaleźć jammery, które mogą zakłócić złorzeczące nam roboty. Na nieszczęście jest ograniczona ilość jammerów na każdy poziom.



Oczywiście gra nie byłaby prawdziwym nawiązaniem do Biblii gdyby na scenę nie wchodziłby kusiciel. Między archiwami a testami sprawdzającymi twoje człowieczeństwo (który prawie oblałem) znajdziemy złośliwy program, który zasieje w naszej robociej duszy ziarnko wątpliwości. Czy to ziarnko rozkwitnie, to zależy wyłącznie od ciebie. Jako że gra ma wiele zakończeń, to można w nią grać ciągle i ciągle i ciągle, dopóki wszystkie tematy nie zostaną wyczerpane.



Gra nie jednak tak drętwa i sztywna, jak zapowiedziałem to we wstępie. W The Talos Principle możemy spotkać wiele smaczków, nawiązań do gry, a kody QR na ścianach wprawią nas w głośny śmiech nie jeden raz.



Podsumowanie: The Talos Principle to gra dla ciebie, jeśli chcesz odpocząć od gier szybkich i śmiesznych na siłę. The Talos Principle to gra z pewnością dla ciebie, jeśli interesuje cię filozofia, zadajesz trudne pytania wszystkim dookoła i uwielbiasz logiczne zagadki. Mimo swojej wygórowanej ceny na Steamie (40€!) grę mocno przeceniają. Ja ją kupiłem za 5€, czy tobie uda się kupić taniej?