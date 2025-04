Jak urozmaicić grę w LoL'a

Po tytule możecie zobaczyć i powiedzieć sobie

-Co?Jak?

Otusz już wam zaprezentuję,lecz to nie ma sensu w grze rankingowej tylko w grze normalnej,jeśli jesteście naprzykład przygnębieni.

Mi to pomaga polecam:

Napisze wam w planie szczegółowym i później opisze wam to jaśnie:

1.Tworzycie grę z 5 znajomymia)Gra normalna nie rankingowa2.Zaczyna się zabawab)Cała drużyna wybiera jeden Rodzaj postaci:-Supporta-Midlanera-ADC-Toplanera-Junglerac)Cała drużyna bierze na Summoner Spele(Umiejętności dodatkowe) :-Ducha i Osłabienie-Błysk i Osłabienie-Smite i Osłabienie3.Start Urozmaiconej gry:a)Jeśli wybraliście postać pod AD idziecie pod AP lub na odwrót [Jeśli Champion nie ma przeliczników pod przynajmniej 2 umjejętności,idziesz tą postacią pod Tanka.b)Tworzycie Buildy, które nie mają sensu XD4.Jak już gra się zacznie...a)Wszyscy idą robić 1 Smoka a później po kolei idą na każde linie zabijając przeciwników(Oczywiście grupowo chodzicie)[Chodzi o to żebyście się nafeedowali]5.Teraz o co każdy z drózyny ma walczyć?-Przeszkadzacie sobie np.Używacie umiejętności osłabiających sojusznika-Za pomocą wybuchowych szyszek wybuchacie sojuszników w stronę przeciwników-I tym podobne rzeczy-Musicie sobie zabierać kille5.Jakie jest sedno gry?Ten kto na koniec gry nie ważne czy wygranej czy przegranej będzie miał najlepsze statystyki Wygrywa grę.A całkowite objaśnienie tej gry jest nie możliwe,poprostu to jest gra dla tych co lubią Trollować,ale nie chcą przy tym szkodzić sojusznikom.Grajcie poprostu tak jak byście chcieli się tylko dobrze bawić,a nie po to żeby wygrać,ponieważ w grach nie chodzi o to żeby ciągle wygrywać,przedewszystkim chodzi o dobrą zabawę.Myślę,że ktoś wyprubuje tego trybu.Pozdro i Narka ;D