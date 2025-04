Dobre nawyki w League of Legends, które pomogą Ci wygrywać

Cześć! W poniższym artykule przedstawię Wam kilka prostych wskazówek do gry League of Legends. Ich stosowanie sprawi, że zaczniecie cieszyć się większą ilością wygranych na Summoner's Rift. Poradnik ten skierowany jest raczej do graczy niższych dywizji, gdzie często popełniane są podstawowe błędy. Tyle tytułem wstępu, zaczynajmy!

1. Wizja wygrywa grę. Jest to rzecz, którą musisz zapamiętać. Po powrocie do bazy zostało Ci trochę "wolnego" złota? Nie żałuj go i kup Control Warda. Część osób zrzuca odpowiedzialność na wizję na supportów, a jest to rzecz, o którą powinien troszyć się każdy uczestnik rozgrywki.



2. Patrz na minimapę. Czasem mimo posiadania przez nas dobrej wizji, nie wykorzystujemy jej. Jesteśmy zbyt zajęci farmieniem czy "oklepywaniem" naszego przeciwnika i nie spoglądamy na minimapę. Tu błąd, który często kosztuje nas życie, ponieważ nie zauważymy przeciwnego junglera czy midlanera, który postanowił zgankować naszą linię.



3. Naucz się dobrze farmić. Farma w grze jest równie ważna jak zabójstwa. Nie bój się użyć swoich umiejętności, żeby zabić miniony, których nie dasz rady dobić autoatakami. Oczywiście używaj ich z głową, szczególnie w przypadku postaci korzystających z many.



4. Obserwuj swojego przeciwnika, jego zachowanie, sposób poruszania itd i staraj się przewidywać jego ruchy. Spora część graczy ma tendencje do powielania swoich zagrań, co daje Ci szansę na ogranie przeciwnika. Bądź też czujny. Jeśli zauważysz, że przeciwnik, który grał do tej pory ostrożnie zaczyna bardziej agresywnie do Ciebie podchodzić, możesz spodziewać się wizyty jego junglera lub innego członka wrogiej drużyny.



5. Używaj pingów. Przeciwnik zniknął Ci z oczu? Powiadom o tym swój team. Chcesz wbić na ganka? Zapinguj, że idziesz, by sojusznik mógł się przygotować i lepiej rozegrać akcję.



6. Postaraj się się zdobyć pierwszą wieżę w grze. Jeśli wiesz, że nie dasz rady zrobić tego na swojej linii, to postaraj się uniemożliwić to swojemu przeciwnikowi, kupując w tej sposób czas dla swoich sojuszników, którzy dzięki temu będą mogli zgarnąć złoto za pierwszy turret.



7. Pamiętaj o objectivach. Zrobiłeś doubla na bocie i wiesz, że przeciwny jungler nie żyje? Wykorzystaj to. To darmowy smok lub wieża dla Twojej drużyny.



8. Nie wyzywaj! Ktoś nie radzi sobie na linii? Patrzysz przykładowo na statystyki swojego midlanera i Twoim oczom ukazuje się 0/4 i 30 minionów mniej od jego przeciwnika? Nie obrażaj go. Każdemu może zdarzyć się gorsza gra. Być może gra na swoją kontrę lub gracza z wyższej dywizji, a może po prostu ma gorszy dzień. To nie jest jednak powód, by go wyzywać. Zamiast tego, postaraj się mu pomóc, np oddając killa, który pozwoli mu się odbić(w sytuacji, gdy sam jesteś znacznie do przodu). Pamiętaj, że obrażanie takiej osoby spowoduje, że straci ona zupełnie chęci do gry, będzie czuć się winna i urażona i przestanie się starać, znacznie zwiększając Wasze szanse na porażkę. Nikt nie lubi takich sytuacji, dlatego staraj się być miły dla innych przywoływaczy.



9. Naucz się grać wieloma postaciami i na różnych liniach. To przydatne, gdy autofill przydzieli nas na inną linię, niż 2 wybrane przez nas. Umiejętność grania wieloma postaciami sprawi również, że będziesz potrafił grać przeciwko nim.



10. Nie poddawaj się! Jest 15 minuta meczu i widzisz, że każda linia przegrywa? Cóż, jeszcze nic straconego. Kilka dobrych decyzji i sprawnych akcji pomoże Wam odrobić przewagę. A nawet jeśli Wasz nexus ma 1/4 HP istenieje szansa na wygraną, więc walcz do końca!

Mam nadzieję, że powyższe wskazówki okażą się przydatne i dzięki nim zaczniecie czerpać jeszcze większą satysfakcję z gry piąć się coraz wyżej w rankingu. Powodzenia!