blitzcrank bot support.

Blitzcrank jest najczęsciej stosowany na dolnej lini jako pomocnik-support budowany pod tanka lub na górnej lini i wtedy jest budowany pod ability power-moc umiejętności.

umiejętności

Witam dzisiaj lekko opisze postać jaką jest blitzcrank podam build i masterki których ja używam.Jeżeli ktoś jest ekspertem niech tego nie czyta ponieważ w lige legend zacząłem grać w połowie 6 sezonu ,więc jest to poradnik dla osób które bardzo niedawno zaczeły grac w league of legends i potrzebują szybkiego nie zbyt eksperckiego poradnika.Opis umiejętności:Q-czyli rcoket grab jest to skill który pozwala nam na przyciągnięcie na pewną odległość stwora lub przywoływacza .Skill ten zadaje obrażenia które zwiększają się poprzez powiększanie ability power oraz ulepszanie tejW-czyli overdrive jest to skill który zwiększa prędkość poruszania się o 75% na 1 poziomie ulepszenia a na ostatnim 90% jednak po użyciu umiejętnosci dostajemy efekt spowolnienia w ilosci 30$ na 1 poziomie i 62% na ostatnim.E- power fist,blitzcrank podbija przeciwnika na krótki czas.R-static field , tworzy okrąg elektryczny który zadaje obrażenia 250 na 1 poziomie a na 3 500 obrażeń ilosci te zmieniają się gdy moc umiejętności wzrasta.P-Mana barrier to umiejętność pasywna. Gdy blitzcrank ma mniej niż 20% życia włącza się tarcza na 10 sekund.Polecam budować zbocze góry następnie rubin widzenia,oko ekwinokcjum,plemienną zbroje,pancerz umrzyka,buty mobilnosci,mroźne serce.Masterki:regeneracja,twarda skóra,blizny weterana,przenikliwość,legendarny strażnik,kamienna wieź,wędrowiec,tajna skrytka,medytacja,bandyta.I to tyle mam nadzieję że komuś mój poradnik się przydał.