Unturned, czyli co gdzie i jak

Witaj,

W tym artykule chciałbym Ci przedstawić opis gry i moją recenzje na temat Unturned a przy tym parę ciekawostek.Więc na co czekamy ? Zaczynajmy !

Pierwsze co musisz docenić, że grę stworzyła jedna osoba Nelson Sexton. Gra stała się o wiele popularniejsza przejściem z wersji 1.0 do 2.0. Następne co jest ważne to fakt, że gra jest zupełnie darmowa tak zwany ,,Free to play''.W grze nie ma żadnego zaplać aby wygrać tylko czysty normalny produkt.

Teraz bardziej szczególowo opisze grę. Unturned to połaczenie Minecrafta i DayZ to jedność. Grafika jeśli mogę ją tak nazwać jest ''klockowa''. Walczysz w niej z zombi i z graczami w trybie PvP na serwerach multiplayer, lub możesz współpracować z graczami i razem z nimi zabijać zombi w trybie PvE.

Jeżeli chcesz być tak zwanym ''Pro'' PvP serwera to warto wiedzieć, że z ekipą najszybciej się do tego dąży. Ekipa powinna być zgrana i komunikować się szybko i na temat aby jak najszybciej zneutrelizować zagrożenie jakim może być gracz lub zombi. Drużna ma wiele zalet :

- 2 razy szybciej budujecie bazy,

- 2 razy szybciej zbieracie loot,

- i to najważniejsze ... milej się gra :)



Ciekawostka: jeżeli nie masz mapy to kliknij Sift i Tab i poszukaj w zakładce poradniki Steam, mapy stworzonej przez gracza. Mam nadzieje, że nie znaliście tej ciekawostki i, że mogłem pomóc.



Autor: Łukasz ''Duduś''