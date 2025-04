WasekkPL

Witaj, w tym artykule spróbuję Ci wytłumaczyć, jak wygrać linie. To nie jest takie trudne jak się wydaje.



Mam nadzieje ze mój artykuł wam się przyda.

ITEMY:

Akurat w match upie Syndra na zeda, jeśli to ty grasz syndrą na pewno na pierwszy item to zhonia, ale nie zawsze gramy AP na AD. Tutaj cię zaskoczę, jeżeli jesteśmy mocno "nafeedowani" na AD postaci również można zbudować zhonie. Tak wiem, narazie wszystko jest nie jasne ale poczekaj.

Offens- Wtedy kiedy mamy pewność, że wygramy bo jesteśmy bardzo dobrzy daną postacią gramy offens czyli agresywnie.

Deff/Pass- jeśli nie jesteśmy pewni czy wygramy na przeciwnika gramy Deff/pass czyli bronimy się tylko i farmimy lub gramy pasywnie.

Ale zaraz zaraz, co to ma do itemów?!

Jeśli już tylko wybierzesz czy grasz offens czy deff będziesz wiedział jaki build wybrać. Naprzykład SYNDRA/ZED, Syndra wie, że może przegrać więc buduje zhonie.

Może też być inna sytuacja, np. ZED/YASUO, jeśli zed wie, że będzie ciężko to po prostu gra defensywnie i tylko farmi.

Moze też byś taka sytuacja: Syndra/Ahri, więc Ahri może przegrać, dlatego na pierwszy item buduje Abyssala bo wybrała grę DEFENSYWNĄ. Mam nadzieję, że kumacie o co chodzi.



WARDY! (CZĘSTO ZAPOMINANE!)

Na każdej linii potrzebujemy warda, najlepszy moment na pierwszego warda jest ok. 2-3 minuta gry, gdyż w nowej jungli, jungler może uzyskać trzeci level po redzie i golemach, analogicznie po blue i wilkach wychodzi to samo, więc to bardzo dobry moment na gank, a jeśli dacie zabójstwo przeciwnikowi to może być ciężko powrócić do gry na linii, ponieważ wtedy przeciwnik ma większe obrażenia. WIZJA przede wszystkim, pamietajcie!



PINGOWANIE:



O tym to powinien chyba wiedzieć każdy, zawsze jak widzicie że jungler przeciwnika idzie na bota, to ostrzegajcie swoich sojuszników, gdyż mogli tego nie widzieć.

Jeżeli z waszej linii schodzi przeciwnik, to zawsze pingujcie po cztery razy, żeby uswiadomić sojusznikom, że mogą być w poważnych tarapatach, jezeli się nie cofną.



Jest jeszcze jedna bardzo ważna sprawa - nigdy nie wyzywajcie sojuszników za popełnione błędy, to tylko psuje wam grę i tracicie niepotrzebnie nerwy. Tamta osoba i tak ma was gdzieś.



Dziękuję za uwagę - WasekkPL