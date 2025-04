Jak wygrać linie ?

Tomsonex01

Z tego poradnika dowiesz się jak wygrać linię ! Poznasz kilka rad, które Ci w tym pomogą

Wchodząc do gry zastanawiasz się na kogo będziesz grał ... W ekranie ładowania dowiadujesz się, że twoim przeciwnikiem na midzie będzie sam YASUO! O nie ! Co teraz ?! Dobra to była taki żarcik na wejście ... Obstawmy, że gramy fizzem na zeda na midzie.



1. Itemy

Akurat w match upie Fizz na zeda, jeśli to my gramy fizzem na pewno na pierwszy item to zonia ale nie zawsze gramy AP na AD, zaskocze cię możesz wybrać. Tak wiem naraziew wszystko nie jasne ale poczekaj.

Offens- Wtedy kiedy mamy pewność, że wygramy bo jesteśmy bardzo dobrzy daną postacią gramy offens czyli agresywnie.

Deff/Pass- jeśli nie jesteśmy pewni czy wygramy na przeciwnika gramy Deff/pass czyli bronimy się tylko i farmimy lub gramy pasywnie.

Ale zaraz co to ma do itemów ?! Jeśli już tylko wybierzesz czy grasz offens czy deff będziesz wiedział jaki build wybrać. Przykład ZED/FIZZ fizz wie, że może przegrać buduje zonie. Zed/Yasuo jeśli zed wie, że bedzie trudno po prostu gra deff i farmi tylko. Syndra/Ahri, Ahri może przegrać na pierwszy item buduje Abyssala bo wybrała deff. Tego jest dużo mam nadzieje, że wiecie o co chodzi.



2. Wardy

Na każdej linii potrzebujemy warda, najlepszy moment na pierwszego warda jes około min 2.30 bo w nowej jungli jungler może uzyskać 3 lv po redzie i golemach analogicznie po blue i wilkach więc to bardzo dobry moment na gank, a jeśli dacie killa przeciwnikowi to może być ciężko powrócić do gry na linii. WIZJA przede wszystkim !





3. Mechanika

To bardzo polecam. Uważam, że linie łatwo wygrać bo jestem OTP ( one trick ponny) prawie każda moja linia jest wygrana bo gram prawie ciągle Fizzem od 2 lat i tak go ogarnełem mechanicznie, że wygranie lini to pestka i tobie też to polecam. Jeśli chcesz mainować kogoś albo nawet zostać OTP (czyli grać prawie ciągle jedną postacią) . Wybierz postać dobrą do carrowania np kennen , pantheon , orianna



Powodzenia to już wszystkie rady ode mnie :D