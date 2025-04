Nowy sezon nowa przygoda !

Tomsonex01

Poradnik kilku rad na to żeby w sezonie 7 League of Legends wspiąć się po rankingu!

1. Dobra postać.

Nie, nie mam na myśli yasuo ... On wcale nie jest taki dobry, każdy nim gra w low elo ale większość chyba raczej go nie rozumie tak naprawdę.

Każda postać jest dobra? No w zasadzie to nie ale tak :D Chodzi o to, że jeśli nauczycie się dorze grać postacią to będzie dobra ale wróćmy do tego co polecam: powinna mieć AOE (kennen) idealny na SoloQ z ultem może wycarrować grę. Powinna posiadać dobrą iniciację (pantheon), Silny erly game (xin), tanky (mundo) można troche wymieniać ale myślę, że wiecie o co chodzi. :)



2. Mikro a makro.

Mikro to wszystko to co potraficie mechanicznie postacią - samo mikro nie wystarczy.

Makro to podejmowanie decyzji w taki sposób aby jak największy zysk był dla was- jak trenować makro ? Praktyka i jeszcze raz praktyka. W grze zamiast lecieć spontanicznie zastanawiajcie się jak najwięcej co w danej sytuacji będzie lepsze.



3. Nastawienie



Dobre nastawienie to duża część sukcesu! Przestań reagoać na trolle zrób to co masz zrobić najlepiej. Wiadomo, że nie każda gra jest wygrana lecz jeśli zasługujesz na wyższą ligę to na pewno jesteś lepszy niż reszta w grze, a to z kolei daje Ci więcej % na wygraną. Nie wygrasz tej to się nie przejmuj! Graj dalej. Pamiętaj żeby się nie zatracić w tym, że jesteś lepszym bo wyzywanie kogoś od ,,noob" nie pomoże po za tym jak on może być gorszy jeśli tkwicie w tej samej lidze! Pokaż, że zasługujesz na więcej!



Mam nadzieję, że troche pomogłem, a teraz udaj się na SR i wygrywaj!



Krótka historyjka o mojej przygodzie z ligą. Aktualnie plat2

Kiedyś sezon 4 chyba ... Bardzo długo tkwiłem w silverze potem właśnie zaczełem się kierować takimi zasadami i wiesz co ? nic ... Nic na początku nie wychodziło ale po czasie było widać efekty, trzymałem cały czas te kilka zasad w ręce i modyfikowałem je do swojego stylu gry tak aby działały ale były wygodne dla mnie. W końcu wspinałem się wyżej i wyżej. Życzę Ci tego samego !